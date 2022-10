EN VIVO: Juan Reynoso anuncia mañana la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y Bolivia

Juan Máximo Reynoso anunciará el día de mañana desde las 12:00 pm. en el auditoria de la Videna, la convocatoria oficial de la selección peruana de cara a los amistosos ante Paraguay en el Estadio Monumental y frente a Bolivia el Santa Cruz. El enfrentamiento ante ‘La Albirroja’ será el próximo 16/11, mientras que ante los bolivianos el 19/11. Ambos enfrentamientos están en un horario pendiente de confirmación.

Los llamados por Reynoso en su primera convocatoria del mes de septiembre. Foto: Selección peruana – Twitter

El entrenador de la ‘blanquirroja’ dará los nombres de los futbolistas citados para los dos últimos amistosos que la selección peruana disputará en este 2022 con miras a sus preparación para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2006, que tendrá como anfitriones a Canadá, Estados Unidos y México.

Reynoso brindará la nómina de futbolistas en la que seguramente estarán presentes jugadores que son referentes en esta selección peruana, tales como Pedro Gallese, Pedro Aquino, Luis Advíncula y Carlos Zambrano. No obstante, la presencia de los futbolistas que militan en el fútbol europeo como Renato Tapia, Sergio Peña, Gianluca Lapadula y Marcos López, aún no está confirmada. Asimismo, nuestros compatriotas con presente en el fútbol árabe que son André Carrillo, Christian Cueva y Alex Valera, también corre el peligro de no ser convocados.

Cabe recalcar que en esta fecha FIFA, los clubes no están en obligación de ceder jugadores que no han clasificado al mundial con su respectiva selección. Un ejemplo más que claro es el peruano.

¿Cuáles fueron los resultados de los 2 primeros encuentros de Reynoso como entrenador de Perú?

El pasado 24 y 27 de septiembre enfrentamos a la selecciones de México y El Salvador. Lamentablemente el primer encuentro no tuvo un resultado favorable para nuestra selección peruana, porque perdimos por 1-0 tras el gol del ‘Chucky’ Lozano (85′). Sin embargo, vencimos categóricamente a los salvadoreños por 4-1 tras el autogol de Zavaleta (19′), el gol de penal de Lapadula (40′), el gran tanto de Bryan Reyna (81′) y un nuevo gol de penal, pero esta vez de Christian Cueva (86′). Se espera que los nuevos amistosos ante Paraguay y Bolivia tengan un buen resultado, pero junto con un buen funcionamiento que es lo importante para las eliminatorias que empiezan en marzo del 2023.