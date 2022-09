Goleador de la Liga 1 se pronunció tras no ser convocado a la Selección Peruana

Retroceder nunca, rendirse jamás. Luis Benites, delantero de Sport Huancayo y goleador en la presente temporada de la Liga 1 con 17 tantos, habló con Latina Deportes y comentó no sentirse triste tras no haber sido llamado por Juan Reynoso a la Selección Peruana. El atacante de 26 años confesó que seguirá trabajando para que cumplir los objetivos propuestos.

“Triste no estoy. Yo soy una persona alegre, trato de llevar todas las cosas que me pasan de la mejor manera. Si bien es cierto no se dio la oportunidad, esto es finalmente decisiones que se tienen que tomar. Yo soy muy respetuoso de ello. Estoy enfocado en lo mío y en la regularidad que vengo teniendo en Huancayo“, declaró Luis Benites a Latina Deportes.

Asimismo, el delantero peruano habló de su presente en el ‘Rojo Matador’. Benites comentó que, pese a no ser titular indiscutible, no baja los brazos y siempre da el ciento por cierto en cada juego que le toque estar.

“La verdad, toda decisión que se tome al respecto la tomo de la mejor manera. Esa clase de decisiones escapan de mis manos. Yo soy muy respetuoso de lo que cada comando técnico pueda decidir. Soy muy profesional y en cada juego trato de dar todo de mí.”, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Benítez con Sport Huancayo?

El delantero peruano tiene vínculo con el ‘Rojo Matador’ hasta fines del 2022. Sobre su futuro, el ‘Chin’ prefiere no opinar y dejarle esos temas a su representante.

“Los temas de renovación, los ve mi representante. En caso de una posible ampliación de contrato, la dirigencia sabe que lo tiene que platicar con la persona encargada. Yo estoy enfocado totalmente en acabar bien la temporada y llegar a un torneo internacional con Sport Huancayo“, comentó Luis Benites.

Luis Benítez es el actual goleador de la Liga 1 con 17 tantos.

FOTO: Sport Huancayo

