Futbolista peruano con grandes chances de debutar en la Champions League

Alexander Robertson, volante de ascendencia peruana, podría debutar en la UEFA Champions League. Según el portal City Zone, el mediocampista estaría dentro de la lista en el Manchester City con miras al duelo ante Copenhague por la fecha 3 de la fase de grupos.

“El equipo de entrenamiento de Manchester City para enfrentar al Copenhague: Ederson, Ortega, Carson, Ake, Dias, Laporte, Akanji, Cancelo, Gomez, Rodri, Gundogan, KDB, Bernardo, Grealish, Foden, Mahrez, Alvarez, Haaland, Palmer, JWE, Lewis, Knight, Robertson“, escribió la fuente en mención.

¿Quién es Alexander Robertson?

El mediocampista nació en Escocia en el año 2003; sin embargo, se crió en Sydney – Australia. El joven futbolista cuenta con madre peruana y de padre australiano. Posteriormente la familia se mudó a Inglaterra, donde se encuentran viviendo hasta la actualidad.

Con tan solo 19 años, es considerado una de las joyas del Manchester City. Alexander Robertson ha entrenado en múltiples ocasiones con el primer equipo, por lo que no sorprendería que debute pronto en la Premier League.

Alexander Robertson tiene contrato con Manchester City hasta fines de junio del 2023.

Foto: Composición Latina

Selección Peruana

Alexander Robertson mostró interés en un principio por vestir los colores de la ‘Bicolor. No obstante, la comunicación entre el futbolista y la FPF poco a poco se fue diluyendo. El jugador no cuenta, hasta el momento, con documentos peruanos por lo que aún no puede ser convocado a la Selección Peruana.

“Se cortó la comunicación, no sabemos qué pasó realmente. Es un jugador que a mí si me interesaba por los videos que vi, por el nivel donde está jugando. Hay que tener en cuenta que Robertson puede jugar por Escocia, Australia e Inglaterra. Puede tener documentos por Perú también. Tiene varias opciones. No sé lo que habrá pasado con la comunicación, pero para este microciclo no se le pudo tener.”, declaró Gustavo Roverano a RPP.