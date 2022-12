¡Avanzó ronda! Alexa Valera presente en victoria de Al-Fateh

Vio acción. Con Alex Valera desde el minuto 68, Al Fateh se impuso por penales 7-6 a Al Tai y accedió a cuartos de final de la Kings Cup en Arabia Saudita. El delantero inició el encuentro en el banquillo de suplentes pero fue tomado en cuenta en la segunda mitad, llevando peligro al área rival.

Alex Valera fue el primer futbolista de Al Fateh en ejecutar en la tanda de penales. El delantero no dudó en ningún en ningún momento y, de manera contundente, anotó cambió su disparo con gol. El atacante nacional sigue inflable desde que llegó al país del Medio Oriente.

El que si no tuvo minutos en el gramado de juego fue Christian Cueva. ‘Aladino’ no fue ni convocado por Al-Fateh, algo que sorprendió a más de uno ya que es pieza clave en el once titular.

Alex Valera llegó en agosto pasado a Al-Fateh.

Al Fateh y Alex Valera enfrentarán en la siguiente ronda de la Kings Cup a Al-Hilal de André Carrillo. Ambos peruano se verán las caras por los cuartos de final del torneo local, el próximo de marzo. Tan solo uno accederá a semifinales y seguirá con vida en uno de los certámenes más importantes de Arabia.

¿En cuánto está cotizado Alex Valera?

El delantero nacional tiene un valor de 600 mil dólares, según el portal especializado Transfermarkt. Valera es uno de los atacantes peruanos mejor cotizados en el mercado de transferencias y se espera que pronto explote todas las condiciones de goleador que posee.