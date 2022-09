Se armó la polémica: Neymar desaira a Mbappé

Dicen que una acción vale más que mil palabras. Neymar así lo entiende y lo dejó en claro hoy luego del triunfo de Brasil por 3 a 0 ante Ghana.

La goleada brasileña pasaría a segundo plano luego de que Neymar fuera cuestionado sobre su relación con su compañero de equipo, Kylian Mbappé.

Periodista: ¿Tu relación con Mbappé como es?

Neymar: No entiendo.

Periodista: ¿Tu relación con Kylian Mbappé como es?

Neymar: ¿Con Kylian? (Suspira) No…

Luego del intercambio con el hombre de prensa, el astro brasileño se retiró de la zona mixta.

