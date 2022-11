San Martín podría ir al TAS si la Comisión de Licencias no le quita puntos al Boys

Se podría repetir la historia. Julio García, abogado deportivo del club San Martín, indicó que el conjunto ‘santo’ se encuentra expectante a lo que pueda suceder con el Sport Boys. Esto debido a que el conjunto del Callao fue notificado con una multa y posible resta de puntos por no realizar pagos.

“Recordemos que en el caso de Alianza Lima, hace un par de años, ellos conocieron que la Comisión de Licencias no había aplicado las sanciones en primera instancia, fueron al Tribunal de Licencias y le dijeron que no tenían legitimidad, pero cuando fueron al TAS le dijeron lo contrario y se aplicó la sanción a Carlos Stein y ya sabemos el desenlace de la historia. En este caso y con ese precedente, si la Comisión de Licencias determina que no corresponde una sanción a Sport Boys, el club San Martín, evaluando la resolución y con el antecedente de Alianza Lima, podría ir al TAS”, indicó para DirecTV.

Asimismo, el abogado del conjunto ‘santo’ indicó que el equipo perdedor del partido por la revalidación (Ayacucho FC vs Unión Comercio) para la permanencia o ascenso a Liga 1, también se podría ver afectado.

“Si en el partido de Revalidación resulta que el derrotado es Ayacucho y Unión Comercio asciende, pero después se reducen los puntos a Sport Boys, y este queda debajo de Ayacucho, entonces los ‘Zorros’ van a reclamar y con todo derecho, por lo que ahí tendríamos un club más para la Liga 1”.

¿Cuándo se tendrá la resolución de la Comisión de Licencias?

“No creo que la resolución salga en menos de tres semanas, como mínimo esto recién saldrá en un mes. No creo que sea menos”, finalizó el abogado Julio García.