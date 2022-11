Roberto Palacios sobre el campeonato al que asistieron Yuriel Celi y Bryan Reyna: “Es bueno, están en sus vacaciones”

Los jugadores de la selección peruana, Yuriel Celi y Bryan Reyna, quienes el año pasado protagonizaron un escándalo por posesión de armas de fuego y drogas, fueron captados en un campeonato de Ventanilla días antes del inicio de los entrenamientos de Perú en Videna según la información del periodista Carlos Navarro.

La noticia no cayó nada bien al público peruano y, muy posiblemente, tampoco en la FPF. Cabe resaltar que desde este miércoles, los convocados a la Selección Peruana por Juan Máximo Reynoso vienen entrenando en un nuevo microciclo. La novedad de esta convocatoria, además de no ser la oficial para los amistosos ante Paraguay y Bolivia, es que se vieron nuevos rostros jóvenes. Ante ello, Roberto “El Chorri” Palacios se pronunció.

El “Chorri” Palacios es muy querido por el público de la selección peruana y del Sporting Cristal. Foto: Captura TV

“Está llamando a gente y joven y eso es lo que se tuvo que hacer. No se debe esperar que pasen 8 años para darse cuenta de que no tenemos jugadores que pueden llegar a la selección”, indicó “El Chorri” Palacios.

Asimismo, Roberto Palacios expresó una crítica mesurada al ex entrenador de la selección peruana: “Al profesor Ricardo Gareca no se le puede discutir (su proceso), pero sí se puede decir que se le enfocó en su momento y no en lo que venía. Pero bueno, ya pasó y ya fue. No hay tiempo de buscarle 5 pies al gato”.

Bajo la misma línea, “El Chorri” agregó: “Se debe olvidar lo que pasó (Ricardo Gareca). Somos felices de que fuimos al mundial, pero ahora estamos en una nueva etapa y las chances de ir al mundial son mucho más grandes, porque tenemos 7 cupos en Sudamérica. Perú tiene que trabajar al máximo para conseguir un cupo, porque es hermoso ir a un mundial y vivir esa experiencia. Los chicos se tienen que motivar para poder lograrlo”.

Por otro lado, el ídolo de Sporting Cristal valoró el trabajo que tiene Juan Reynoso con los jóvenes futbolistas peruanos: “Qué bueno que con Juan se tenga la posibilidad de que muchos chicos tengan la tranquilidad de que van a ser vistos para que se esfuercen al máximo en el campeonato sabiendo que lo pueden llamar en un microciclo para que trabajen y entiendan que es lo que quiere el técnico en el campo. Eso va a ser importante

Además, Palacios agregó que a la selección peruana deben llegar los mejores: “En la selección se tiene que rescatar siempre lo mejor y trabajar sobre ello. Los chicos no deben llegar a estar enseñándoles jugar de espaldas y manejo de perfiles y todas esas cosas. Que empiece el trabajo de los clubes para poder tener una mejor participación en torneos internacionales”.

El “Chorri” Palacios no desaprueba lo sucedido con Reyna y Celi

“Es bueno y están en sus vacaciones. Si están jugando con sus amistades y/o amigos, creo que es importante. Deben tener mucho cuidado, porque cualquier selección los puede marginar y dejar fuera de esto que tanto les gusta”, finalizó en las afueras de Videna.