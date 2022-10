Roberto Mosquera no se angustia por la derrota de Sporting Cristal ante Grau

Hace unas horas, Sporting Cristal perdió 2-0 de local ante Atlético Grau en el Estadio Alberto Gallardo. Ante ello, Roberto Mosquera se pronunció.

“Primero felicitar a Grau porque hicieron un gran partido. Es difícil volver a perder un partido aquí. En el transcurso del partido fallamos algunos goles. Cuando pasa el tiempo del partido, el jugador se da cuenta y se apresura (…) Dentro de tres días tenemos otro partido y toca prepararnos”, indicó.

“Al final se va a sentir o no, depende de cómo tomemos los partidos que vienen. Puede ser que no se tome en cuenta o sí. Vamos a tratar que no pase eso. Yotún está bien y Távara quedó un poco sentido. Me quedé conforme con el rendimiento de los que salieron. Buscábamos otro planteamiento. Se puede especular que fueron malos cambios”, señaló.

“Cuando uno tiene 27 años dirigiendo, sabe exactamente lo que tiene que hacer en este momento. Mañana conversaremos. Siempre lo hacemos cuando ganamos o perdemos. Cada uno se hace cargo de sus responsabilidades. Lo primero es recuperar la tranquilidad. El primero que comienza a magnificar el momento es el entrenador. Hay mucha calma porque tenemos cómo salir de esto”, concluyó.