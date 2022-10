Ricardo Gareca y su contundente mensaje: “Le di todo al Perú”

Habló el ‘Tigre’. Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, se encuentra en nuestro país debido a que será parte del 20° congreso de gestión de personas. El estratega argentino habló con el portal Semana Económica acerca de sus dos procesos al frente de la ‘Bicolor’ y su presente tras dejar su cargo.

“Estamos tranquilos de que entregamos todo. Le di todo al Perú. Todo lo que podía darle, se lo di. Reconozco que pude haber tomado alguna otra decisión. SIn embargo, eso forma parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores. Como estuve abocado a esto y lo di todo, no tengo nada que reprocharme“, declaró Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca tomó las riendas de la Selección Peruana en el año 2015

FOTO: Selección Peruana

Asimismo, el experimentado entrenador hizo hincapié en la dura derrota frente a Australia en el repechaje. Ricardo Gareca mencionó que si bien la eliminación los afectó, dejaron todo tanto dentro como fuera del campo.

“La bronca la tenemos todos, entre jugadores, quienes componemos la selección y el país. Esto, por no haber logrado la clasificación. Sin embargo, no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más, porque forma parte de mi profesión. Se gana, se pierde, y hay que salir rápido de la situación para seguir creciendo. Los muchachos lo entregaron todo y todos los que estuvimos ahí hicimos lo mismo. A partir de ahí, me quedo tranquilo“, concluyó el ‘Tigre’.

¿Ricardo Gareca cerca de Independiente de Avellaneda?

Según el periodista César Luis Merlo, el ‘Tigre’ está en el radar del conjunto argentino. Recordemos que los ‘Diablos Rojos’ no atraviesan su mejor momento futbolístico, por lo que necesitan de un entrenador que potencie jugadores. Ricardo Gareca sería el principal candidato para llegar a la escuadra de Avellaneda.