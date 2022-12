Ricardo Gareca sobre Qatar 2022: “Lo más importante es que ganó un equipo sudamericano”

Tras la eliminación de la selección peruana a manos de Australia en el partido del repechaje de clasificación rumbo a Qatar 2022. Ricardo Gareca puso fin a su ciclo en la selección peruana tras ocho años de gestión.

Hoy, en busca de nuevos retos, analizó lo que fue el Mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina se consagró campeona del mundo. Ricardo Gareca consideró que este mundial no llegó a alcanzar un gran nivel pese a los emocionantes partidos que tuvimos durante la fase de grupos y en las instancias decisivas.

“No creo que haya sido un gran nivel el del Mundial, por un estilo, por una manera de jugar y por una metodología. Llegaron las dos selecciones más serias con un alto grado y responsabilidad en las dos áreas. El nivel que he visto en el Mundial no me ha gustado mucho”, señaló en una entrevista con Horacio Zimmermann.

Messi y Scaloni los artífices de la Copa del Mundo

“Sobre todo que lo más importante del Mundial es que ha ganado un equipo sudamericano, Argentina, que representa el fútbol sudamericano de la mejor manera. Vimos un Messi sanguíneo y Scaloni ya se sienta en la mesa con Menotti y Bilardo. Lo más importante de Argentina es que lograron un grupo muy seguro, muy tranquilo y con mucha confianza”, agregó.

“Sudamérica merece encontrar una tranquilidad, un direccionamiento de lo que queremos hacia donde vamos. Es importantísimo el sentido de pertenencia”, sostuvo el ex técnico de la bicolor.

“Francia, que ya estuvo en 2018 y que es lo más parecido a una selección muy práctica, muy simple. En definitiva, el fútbol se trata de eso, de ser lo más eficaz posible”, finalizó.