Ricardo Gareca: “Jefferson Farfán ha sido uno de los mejores jugadores que me toco dirigir en toda la vida”

La etapa de Ricardo Gareca con la selección peruana ya llegó a su final. El ‘Tigre’ le dio múltiples alegrías a la hinchada peruana. Y sin duda es uno de los mejores técnicos que pasaron por la ‘bicolor’.

Pese a ya no seguir al mando de la ‘blanquirroja’, el entrenador argentino en diversas ocasiones ha hablado sobre la selección nacional y también sobre algunos futbolistas peruanos que le toco dirigir en su momento.

En ese sentido, el pasado miércoles 21 de diciembre, Ricardo Gareca le dio una entrevista al periodista Horacio Zimmermann. Y aprovechó para hablar sobre el retiro de Jefferson Farfán.

“Le mandé un mensaje a Jefferson Farfán apenas me enteré de su retiro. Le agradezco mucho. Ha sido uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir en toda la vida”, declaró el estratega de 64 años.

Asimismo, Ricardo Gareca afirmó que no ha vuelto a ver el partido del repechaje que perdió en elenco peruano frente a Australia en la tanda de penales.

“No, no lo he visto. Lo hemos chequeado un poco con mis colaboradores, pero no. O sea lo tengo fraccionado, lo tengo visto en los momentos más importantes, pero no” , agregó el ex entrenador de la selección peruana.

Finalmente, el ‘Tigre’ también dijo el motivo por el cual no fue a Qatar para presenciar el mundial como espectador.

“No fui a Qatar, porque estaba convencido de verlo desde el lado de adentro. Al verlo del lado de adentro no me interesaba verlo como espectador”, sentenció el ex técnico del Palmeiras.

Por otro lado, recordemos que Ricardo Gareca estuvo al mando de la ‘blanquirrroja’ durante 7 años. En los cuales consiguió

Clasificar a una Copa del Mundo luego de 36 años (Rusia 2018).

Tercer Lugar en la Copa América 2015.

Segundo Lugar en la Copa América 2019.

Cuarto Lugar en la Copa América 2021.

Números de Ricardo Gareca con la selección peruana