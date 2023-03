Rey Misterio y la que podría ser la última lucha de su carrera en WWE

Rey Misterio es uno de los luchadores de peso ligero más recordado de todos los tiempos. En el mundo de la lucha libre profesional, el luchador de ascendencia mexicana mostró su talento en empresas como AAA, ECW, WCW y el circuito independiente. Pero sin ninguna duda, el lugar donde más destacó es en la WWE donde tuvo una carrera de 12 años entre 2002 y 2014, regresando a la empresa en 2018 tras un breve paso por el circuito independiente y la lucha libre mexicana.

Óscar Gutiérrez como es su verdadero nombre, ya tiene 48 años de edad y una carrera de más de 30 años, siendo que el comenzó a luchar a la corta edad de 14 años junto a su tío Rey Misterio SR. Es por ello que, la WWE decidió premiar tantos años de carrera induciéndolo al salón de la fama de la empresa, que se celebrará un día antes de WrestleMania 39, evento donde Rey podría dar su último baile. Sin embargo, hasta el momento el mexicano no tiene un combate oficial.

A días del evento, la idea que se trabaja es que se enfrente a su hijo Dominik, luchador que ya lo retó indefinidas veces, pero Misterio se negó, alegando que él no le pondría las manos encima a su propio hijo. No obstante, ya en anteriores entrevistas el enmascarado reveló que sí le gustaría enfrentarse a su hijo en un evento de gran magnitud. Por lo que el magno evento podría verse como el escenario ideal no solo para una lucha entre ellos, sino que también sea su lucha de retiro.