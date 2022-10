Conoce las canciones de la Copa del Mundo Qatar 2022

Las Copas del Mundo vienen acompañadas por sus respectivas canciones, las cuales nos acompañan antes y durante el evento y, en muchos casos, trapasan épocas que hacen que hasta hoy los rememoremos con una gran sonrisa.

Es así como existen canciones que muchos años después siguen siendo parte de muchos ‘playlist’ futboleros. Como sucede con ‘Un’estate italiana’ canción de Gianna Nannini y Edoardo Bennato que fue el himno de la Copa del Mundo de Italia 1990.

También tenemos la conocida ‘Copa de la vida’ de Ricky Martin que fue la que acompañó la Copa del Mundo de Francia 1998, canción que fue más allá del fútbol y terminó siendo bailada en bares y discotecas alrededor del mundo.

En este siglo, podemos resaltar a Shakira, quien junto a su ‘Waka Waka’ hizo vibrar al mundo durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Para la Copa del Mundo Qatar 2022, se han dado a conocer, hasta el momento, tres canciones. Las composiciones son Hayya Hayya (Better Together), Ahrbo y, la última revelada, Light The Sky.

Hayya Hayya canción de la Copa del Mundo Qatar 2022

Hayya Hayya (Better Together)

La primera canción revelada para la Copa del Mundo Qatar 2022 fue ‘Hayya Hayya‘ o como se diría en español “Mejor juntos“. Una combinación de artistas que buscan unir diferentes culturas, desde la estrella estadounidense, Trinidad Cardona; la sensación nigeriana, Davido; y la superestrella qatarí, Aisha.

Por esa misma razón, Kay Madati, directora comercial de la FIFA, dio a conocer que con esta colaboración busca expresar el sentimiento de este mundial debido a que esperan que diversas culturas y países se puedan unir. Además de ser el primer mundial que tendrá más de una canción oficial como banda sonora.

“Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo. Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes”, afirmó Madati.

Arhbo

El segundo himno para la cita planetaria es Arhbo, frase en idioma coloquial qatarí que significa ‘Bienvenidos‘. La canción está realizada por el cantante urbano puertorriqueño Ozuna y el rapero congoleño Gims.

Una canción con un estilo muy diferente a su predecesora ‘Hayya Hayya’, con un ritmo más dance combinando el sonido habitual latino con coros inspirados en el estilo musical árabe. Si bien en el video no se puede apreciar algún jugador, se resalta los hinchas y los estadios de esta cita mundialista.

Light The Sky

La última canción revelada hasta el momento para la Copa del Mundo Qatar 2022 es ‘Ligth the sky‘. Himno que está conformado por las cantautoras más influyentes del mundo árabe. Se encuentra la emiratí, Balqees; la iraquí, Rahma Riad; la canadiense de origen marroquí, Nora Fatehi; y la también marroquí, Manal.

Es importante resaltar que en el videoclip de la canción se puede apreciar a las seis arbitras que serán parte del torneo: Yoshimi Yamashita, de Japón; Salimi Mukasanga, de Ruanda; Stéphanie Frappart, de Francia, quienes serán jueces centrales. Mientras que Neuza Black, de Brasil; Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos; y Karen Díaz Medina, de México serán jueces de línea.

