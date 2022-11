Nicolás Pacheco busca la clasificación a París en el Campeonato de Tiro de las Américas 2022

Está frente a una oportunidad de oro y Nicolás Pacheco lo sabe. Nuestro baluarte del tiro competirá en su casa y con su público para lograr la soñada clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Este 5 de noviembre arranca el Campeonato de Tiro de las Américas (CAT) y todos los ojos estarán puestos en Lima.

Por el último cupo del año

“Ganar el CAT 2022 sería increíble. Se trata del último torneo del año que ofrece un cupo para los Juegos Olímpicos de París. Vengo de una seguidilla de torneos que me permiten estar en buen ritmo y, con la clasificación a los Panamericanos lograda en ODESUR, ya estoy mentalizado en este próximo objetivo”, explica.

Pero lograrlo no será fácil, Pacheco sabe que el CAT reunirá a los 500 mejores tiradores de nuestro continente, todos con la mira puesta en el oro. “Mi objetivo es lograr el cupo olímpico. Primero debo entrar a la final, y será mucho más difícil que los ODESUR. Pero somos locales y esto juega mucho a favor. Me suele ir bien disparando en casa, con la tribuna llena, con la gente alentándome”, afirma.

Un camino cuesta arriba

Como se recuerda, nuestro tirador llegó a la final de la Emir Cup en Italia, que se disputó en agosto, con una marca de 121 platos de 125 posibles. Asimismo, los primeros días de octubre estuvo en Croacia, donde compitió en el Mundial de Tiro y acabó entre los 30 mejores, con una marca de 118 platos sobre 125. Sin embargo, su momento estelar llegó en los ODESUR en Paraguay, donde hace unos días se coronó tricampeón y consiguió la clasificación a los Panamericanos de Santiago de Chile.

“No habría sido posible asistir a los torneos preparatorios sin el apoyo de mi familia y de JuegaEnLínea.com, mi principal patrocinador. Lamentablemente, hoy no veo un proyecto deportivo desde el Estado, en lo que va del año han pasado varios presidentes en el IPD, y es la primera vez que regresamos de un evento del circuito olímpico (ODESUR) y no sabemos si nos van a dar incentivos que podamos reinvertir en nuestra preparación. Pero no dejo que eso me desenfoque del objetivo”, concluye.

El Campeonato de Tiro de la Américas 2022 se disputará en el Polígono de Tiro de la FAP, en Surco, desde el sábado 5 de noviembre y el ingreso será totalmente libre para el público. Nico Pacheco y todo el equipo peruano requieren de nuestro aliento para regalarnos la medalla de oro.