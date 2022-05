Medvedev debuta en Roland Garros ganando a argentino Bagnis

PARÍS (Reuters) – El número dos del mundo, Daniil Medvedev, no mostró ningún signo de molestia por su reciente operación de hernia y comenzó su campaña en el Abierto de Francia con una cómoda victoria por 6-2, 6-2 y 6-2 sobre el argentino Facundo Bagnis el martes.

El campeón del Abierto de Estados Unidos de 2021, que ocupó brevemente el número uno del mundo a principios de temporada, jugó su primer encuentro en arcilla de 2022 la semana pasada en Ginebra, tras un descanso de dos meses, pero perdió en la ronda inicial ante el francés Richard Gasquet.

Las pistas de tierra batida no han sido el fuerte de Medvedev, que tenía un balance de 0-4 en Roland Garros antes del torneo del año pasado, cuando llegó a cuartos de final.

“Me encanta Roland Garros, sobre todo desde el año pasado”, dijo Medvedev con una sonrisa durante su entrevista en la cancha. “Antes no sé si realmente me encantaba dado que estaba fuera el domingo cuando el torneo empezaba realmente el lunes”.

“Pero ahora es martes y sigo aquí. He estado bien después de mi operación, no creía que fuera a poder jugar en tierra batida. Pero con la ayuda de los médicos y los fisioterapeutas he podido recuperarme para incluso jugar un partido la semana pasada y estoy 100% listo para Roland Garros”, agregó.

Tras intercambiar quiebres de servicio al comienzo del cotejo, en una mañana fría y ventosa en la pista Suzanne Lenglen, el ruso se hizo con el control en su primer cruce contra el zurdo argentino, número 103 del mundo.

Bagnis, de 32 años y que se retiró lesionado durante su primera ronda en Ginebra, tenía la pierna derecha muy vendada y sufrió una caída mientras servía durante el segundo set. No obstante, siguió jugando a pesar de cojear entre puntos, actitud que fue reconocida por los aplausos del público.

Los dos jugadores volvieron a romperse el saque al principio del tercer set, pero Medvedev, que logró 35 golpes ganadores y mantuvo bajo control sus errores no forzados, mantuvo la compostura y quebró el servicio a su oponente dos veces más para sentenciar la contienda.

En otro partido destacado de la jornada, el adolescente danés Holger Rune eliminó a Denis Shapovalov -decimocuarto cabeza de serie- en tres sets, logrando su primera victoria en un Grand Slam y confirmando su estatus como una de las mayores esperanzas del deporte.

El tenista de 19 años, que conquistó su primer título en el circuito este mes en Múnich, superó por 6-3, 6-1 y 7-6(4) al canadiense -número 15 del mundo- sin mostrar nervios.

“Soy muy positivo y trabajo duro cada día para mejorar. Para esto trabajo duro cada día, para poder jugar en los mayores torneos”, dijo Rune entre sonrisas en una conferencia de prensa.

“Estoy muy feliz y agradecido por poder estar en esta posición ahora, tener posibilidades contra estos chicos. Ganar mi primer título en Múnich fue un gran paso adelante en mi carrera”, agregó.

El excampeón júnior del Abierto de Francia con 16 años pareció bastante cómodo sobre la arcilla de la Pista 12, quedándose con los dos primeros sets en menos de una hora, mientras Shapovalov no encontraba respuestas a su potencia y sus continuas dejadas.

Rune pudo poner fin al encuentro con su primer punto de partido con 5-4, pero mandó a la red una derecha sencilla y regaló a Shapovalov un punto de set dos juegos más tarde. Otra fantástica dejada dio paso a un ‘tiebreak’ que ganó el danés cuando su rival envió fuera una derecha.

El joven subió desde estar por encima del puesto 400 en los rankings en 2021 al Top 100 más temprano en el año. Ahora es ya el 40 del mundo, un gran logro teniendo en cuenta que jugó por vez primera en un cuadro principal de un torneo ATP hace poco más de un año.