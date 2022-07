Kimberly García: Nuestra bicampeona mundial ya se encuentra en Perú

Un grupo de personas se reunió en las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez para recibir a nuestra bicampeona mundial de marcha atlética, Kimberly García, quien arribó la madrugada del martes a suelo nacional procedente de los Estados Unidos.

Tras ganar las medallas de oro en los 20 y 35 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo que se desarrolló en la ciudad de Oregon, la atleta nacional confesó estar sorprendida por el cariño que le está demostrando la gente.

“Cuando gané las dos medallas de oro no pensé que tendría este recibimiento. Ahora me puedo dar cuenta de la magnitud de lo que he logrado”, dijo al llegar al aeropuerto Jorge Chávez.

Una brillante actucación

La participación de Kimberly García en el Mundial de Atletismo le permitió convertirse en la primera atleta peruana en ganar dos medallas de oro en la misma edición de un campeonato internacional y con esto rompió su récord nacional por más de cuatro minutos en la competencia de 35km. Además, logró el récord de campeonato y batió el récord sudamericano de 2:39.16.