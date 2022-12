Enrique Pérez de la Piedra, mejor conocido como Kike Pérez, falleció esta mañana en una clínica de Lima. Con una trayectoria de más de 30 años en la televisión peruana, el reconocido periodista siempre será recordado por programas como Auto 81 y El Rincón del Box.

En reiteradas ocasiones, Kike Pérez confesó sentirse orgulloso de crear una afición por la Fórmula 1 entre el público peruano. Además, reveló que su amor por los fierros le permitió conocer a grandes figuras del deporte como Nelson Piquet o Niki Lauda, por mencionar algunos.

“Una de las cosas que más me causa orgullo es haber introducido la Fórmula 1 al Perú. Haber enseñado a seguir los Grandes Premios y crear afición en nuestro país. De eso me siento feliz”, declaró en su momento para el portal generaccion.com.

¿Cómo inició la etapa televisiva de Kike Pérez?

La etapa televisiva de Kike Pérez comenzó en 1981 con el programa Auto 81, uno de los espacios pioneros en la televisión peruana dedicado a los amantes de los fierros.

En una entrevista para diario Gestión, reveló cómo tomó la decisión de terminar su carrera como piloto para enfocarse de lleno a su programa de automovilismo.

“Me di cuenta de que no podía hacer las dos cosas. Correr autos me costaba plata y el programa me daba plata. Fue fácil de escoger. Así que chau carros”, dijo en la mencionada entrevista.

Kike Pérez y su amor por el boxeo

En 1982, el periodista estrenó El Rincón del Box, un espacio dedicado a los amantes del deporte de los puños. A través de esta ventana, le presentó al público peruano memorables combates de pugilistas nacionales e internacionales.

Una de las batallas más importantes que comentó en su programa se dio en 1983. En aquel año presentó el encuentro por el título mundial entre el trujillano Orlando Romero y el norteamericano Ray ‘Boom Boom’ Mancini.