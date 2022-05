Djokovic espera recuperar su mejor forma a tiempo para defender su título del Abierto de Francia

(Reuters) – El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, dijo que su victoria en el Abierto de Italia llega en un momento perfecto para hallar mejor su forma e intentar retener su corona en el Abierto de Francia, después de los resultados dispares que obtuvo en el inicio de la temporada en arcilla.

El 20 veces ganador de torneos de Grand Slam fue derrotado por Alejandro Davidovich Fokina en la segunda ronda de Montecarlo y por Andrey Rublev en la final de Belgrado en abril, antes de caer ante el adolescente Carlos Alcaraz en las semifinales de Madrid este mes.

Djokovic, quien no pudo defender su título del Abierto de Australia debido a su negativa a vacunarse contra el COVID-19, logró su primer título en más de seis meses al ganar en Roma la semana pasada sin ceder un set.

“Esta superficie es la más exigente (…) requiere mucho esfuerzo mental, emocional y físico”, dijo Djokovic a periodistas el viernes. “Para mí, históricamente ha requerido algún tiempo y varios torneos para sentirme realmente cómodo jugando en arcilla.

“Rara vez me he sentido lo mejor posible sobre la tierra batida en el primer o segundo torneo de la temporada. Este fue el caso de nuevo esta temporada. He necesitado dos torneos para sentir realmente que me estoy acercando al nivel deseado”.

“Roma ha sido un torneo muy exitoso para mí en mi carrera, y realmente llegaba en el momento adecuado. Siempre conseguí llegar a las últimas fases de ese torneo justo en la semana anterior a París, el momento perfecto para encontrar realmente la forma”.

Con la esperanza de dejar atrás su turbulento comienzo de temporada, Djokovic dijo que Rafa Nadal, 13 veces campeón de Roland Garros, y Alcaraz están entre los favoritos para ganar el Abierto de Francia, pero añadió que confiaba en repetir su éxito del año pasado.

Djokovic, quien cumplirá 35 años el domingo cuando inicie la defensa de su título ante el japonés Yoshihito Nishioka, igualaría el palmarés de Nadal con 21 títulos de Grand Slam si gana en París.

“Nadal siempre tiene que estar en la cima, por sus récords, especialmente en este torneo”, dijo Djokovic. “Y luego tienes a Alcaraz, quien ha sido la noticia del tenis masculino en los últimos cuatro o cinco meses (…) Ha dado un gran salto adelante”.

“Siento que siempre estoy en condiciones de luchar por cualquier trofeo de Grand Slam. Creo en mis propias capacidades. Creo en mis capacidades para llegar lejos y luchar por uno de los trofeos más prestigiosos del mundo del tenis”.

“Como campeón defensor, por supuesto, más aún, (creo) que puedo volver a hacerlo. Revivir los recuerdos del año pasado es algo que, obviamente, me pone la piel de gallina y me motiva para intentar repetirlo”.