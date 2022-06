Con la incertidumbre del futuro después de París, Nadal se centra en el presente de Roland Garros

PARÍS, 1 jun (Reuters) – A sabiendas de que este Abierto de Francia podría ser el último, Rafael Nadal ya estaba pensando en su partido de semifinales de Roland Garros minutos después de vencer a Novak Djokovic en unos épicos cuartos de final el martes.

El trece veces campeón de Francia aspira a conseguir su vigésimo segundo título de grand slam masculino, todo un récord. Pero el tiempo podría estar agotándose para el español, que ha estado sufriendo una lesión crónica en el pie que había puesto en duda su participación en el torneo de tierra batida.

“No sé qué puede pasar después de aquí. Creo que aquí puedo competir y después ya veremos cómo queda todo. Ahora mismo no es momento de dar explicaciones, pero la tiene”, dijo Nadal en rueda de prensa tras su victoria por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4) contra Djokovic, número uno del mundo.

El jugador de 35 años dijo que la presencia de su médico personal para ayudarle “a hacer cosas” le aseguró poder jugar en París, aunque no sabe lo que vendrá después.

“Tengo lo que tengo en el pie y, si no encontramos una solución, es difícil para mí. Por el momento no hemos encontrado una solución. Jugar las semifinales me da mucha energía para mí y ya veremos cómo queda lo de aquí abajo”.

Hasta entonces, Nadal ya se centra en su próximo reto: una semifinal contra el tercer cabeza de serie, el alemán Alexander Zverev.

“Al final ha sido una noche muy emotiva para mí. Sigo jugando para noches como la de hoy. Pero es sólo un partido de cuartos de final”, dijo.

“Me he ganado la oportunidad de volver en dos días en un torneo que significa mucho para mí. Es una gran noche, pero por experiencia sé que las emociones suben y bajan rápido”.

Si Nadal perdiera ante Zverev, no sería por falta de concentración, dijo.

“Si no estoy jugando bien o si estoy perdiendo en ese partido de semifinales, no va a ser porque no vaya a estar concentrado en ese partido de semifinales. Tengo experiencia en eso”.

“No soy el tipo de persona y jugador que emocionalmente va de arriba a abajo. Soy muy estable, creo, emocionalmente”.