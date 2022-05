Carlos Sainz, de Ferrari, alcanza el podio antes de su regreso a España

MIAMI (Reuters) – El piloto de Ferrari Carlos Sainz espera que el podio del domingo en Miami marque un punto de inflexión en su suerte de cara al Gran Premio de España de este mes.

Sainz terminó tercero en el nuevo Gran Premio de Miami, por detrás del ganador Max Verstappen de Red Bull y de su compañero de equipo en Ferrari Charles Leclerc.

Sainz seguía lidiando con algunos dolores en el cuello durante la carrera después de sufrir un choque contra el muro en la práctica del viernes.

Ese incidente siguió a una colisión con el australiano Daniel Ricciardo en Imola, Italia, que puso fin a su carrera en la primera vuelta, el segundo abandono consecutivo del español.

En Australia, dos semanas antes, había encallado su coche en la grava en la segunda vuelta y Sainz también se estrelló en la clasificación al sprint en Imola.

“Obviamente, vengo de un accidente bastante fuerte el viernes. Así que hoy no me sentía al 100%, pero quizás también el hecho de no haber hecho las dos últimas carreras, así que también, el cuello lo siente”, dijo el español.

“Es una combinación de esas dos cosas que tal vez estaba pagando un poco el precio y en algunas etapas de la carrera no podía empujar al 100%”.

Sainz buscará ser el primer español y el primer piloto de Ferrari en ganar el Gran Premio de España desde Fernando Alonso en 2013 y dijo que era vital haber conseguido una carrera completa en su haber.

“Es necesario. Creo que necesitaba completar una distancia de carrera, para recuperar la forma del cuerpo y también conseguir la sensación para el coche en los neumáticos usados, alto combustible”, dijo.

“Todavía cometí un par de errores durante la carrera, simplemente porque estaba probando el coche y probándome a mí mismo”.

“Creo que necesitaba una carrera como ésta para resetearme un poco y aprovechar para las próximas carreras. El próximo es mi GP de casa y nos aseguraremos de llegar allí en la mejor forma”, dijo.