¡Pelea en el equipo campeón de la NBA! (VIDEO)

Los actuales campeones, Draymond Green y Jordan Poole, tuvieron un dura pelea en los entrenamientos de los Golden State Warriors,

Según informó el día miércoles ‘The Athletic’, Green golpeó a Poole luego de tener una discusión que fue escalando. Primero fueron palabras, se pusieron en frente, se empujaron y Draymond terminó conectándole un ‘puñetazo’ a su compañero.

Hoy, TMZ presentó el video de los hechos donde se ve claramente que Green golpea directamente a Jordan Poole y lo que terminó en una pelea.

Los Warriors, actuales campeones, han iniciado una investigación para poder tomar acciones sobre Draymond Green y que no se vuelva a repetir lo sucedido.

Tras la pelea, el presidente de operaciones del equipo de San Francisco, Bob Myers, comentó lo que le respondió ‘El Chef’ cuando le dijo si se podía hacer cargo de los medios en una situación así, a lo que Curry le dijo “ustedes deben empezar a pagarme algo más de dinero (entre risas)”. Myers sólo atino a decirle “te pagamos tanto como podemos”.

Bob Myers credited Steph for making his job easier in situations like this. Said he asked Steph if he was ready to do some leading.



Steph responded: “You guys gotta pay me some more money.” 🤣 pic.twitter.com/zKFXJ2gGHT