Pelé y la historia detrás de una foto con Lolo Fernandez

Hoy, jueves 29 de diciembre, falleció Edson Arantes do Nascimento más conocido como Pelé. La leyenda, quien es, para muchos, el más grande de la historia, falleció a los 82 años tras una lucha con el cancer de colon. Su legado será eterno, por quien es y por lo que hizo. Sin embargo, algo que también será eterno y marca una historia, es la foto que tiene la leyenda brasileña al lado del máximo ídolo de Universitario de Deportes: ‘Lolo’ Fernandez.

Son muy pocas las personas que, en vida, pudieron deleitarse de ver jugar a Lolo Fernandez. Ser ídolo de uno de los clubes más grandes del fútbol peruano, no es para cualquiera. Y sobre Pelé, ni que decir.

Ante ello, tal y como lo mencionamos anteriormente, recordamos una de las postales más históricas de la historia de nuestro balommpíe peruano con estas 2 leyendas acompañadas. Dicha foto fue tomada en la década de los 60, según diferentes reportes. En esa época, Universitario derrotó 3-2 a Santos de Brasil en un amistoso internacional desarrollado en el Estadio Nacional. Los goles ‘cremas’ fueron anotados por Ángel Uribe (2) y Daniel Ruiz.

Pelé disputo cuatro Mundiales con la selección absoluta de Brasil y se consagró como campeón en tres ocasiones (1958, 1962 y 1970) y logró anotar 12 dianas.

Asimismo, en la última Copa del Mundo que jugó Pelé fue el de México 1970, en aquella edición la leyenda del balompié mundial se enfrentó a la selección peruana en los cuartos de final.

Pese a que consiguió vencer a la ‘blanquirroja’ por 4-2, Pelé quedó impactado con las actuaciones de un futbolista peruano, a quien lo escogió como su sucesor.

“No se preocipen ya tengo un sucesor y es Teófilo Cubillas. Tiene todo lo que hay que tener para ser el mejor de nuestro fútbol”, sentenció la ‘Perla Negra’.

