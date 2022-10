Pedro Gallese confesó que no seguirá el Mundial Qatar 2022 tras la ausencia de la selección peruana

Pedro Gallese regresó al Perú tras finalizar la temporada del Orlando City en la MLS. Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez el guardameta nacional confesó que no verá el Mundial Qatar 2022 tras la ausencia de la ‘bicolor’

“Por mi parte yo no lo voy a ver (el Mundial)”, manifestó el arquero titular de la selección peruana que sigue lamentando la derrota de la ‘blanquirroja’ ante Australia el pasado 13 de junio.

En ese sentido, el ‘Pulpo hablo sobre los amistosos que disputará la ‘bicolor’ en noviembre ante Paraguay y Bolivia.

“Estos partidos que vienen nos van a ayudar bastante. No solo a nosotros, sino también al comando técnico que quiere ver jugadores y quiere imponer su estilo. Entonces, nos va a caer muy bien”, sentencio Pedro Gallese, quien será citado para estos dos encuentros.

Finalmente, el guardameta de 32 años declaró estar alegre tras ganar el premio de la mejor atajada del año en la Major League Soccer 2022. “Estoy contento porque es el reconocimiento al trabajo. No llegamos a la finales, pero me quedo tranquilo con lo hecho”, sostuvo el ex futbolista de Alianza Lima.

¿Cúantos partidos jugados registra Gallese con la ‘bicolor’?

El portero del Orlando City debuto oficialmente con la selección peruana el pasado 06 de agosto del 2014, en la victoria 3-0 de Perú ante Panamá por un duelo amistoso. Desde esa fecha hasta hoy, el golero nacional ha defendido la camiseta de la ‘blanquirroja’ en 92 encuentros. El ‘pulpo’ con la ‘bicolor’ se clasificó a un Mundial, jugó una final de Copa América.