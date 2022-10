Paolo Guerrero y su duro presente en el fútbol brasileño

Paolo Guerrero no atraviesa su mejor momento en Brasil. El delantero no ha podido demostrar todo su potencial con camiseta de Avaí debido a los constantes dolores en su rodilla, por lo que se ha analizado no extenderle el contrato.

Júnior Polidoro, periodista brasileño, nos dio detalles acerca de la actualidad de Paolo Guerrero. Nuestro colega nos comentó que si bien el peruano tiene el deseo de colaborar con las metas del equipo, las lesiones le impiden jugar un partido completo.

“Él (Paolo Guerrero) no va a parar de jugar. Paolo Guerrero va a continuar su carrera. Él no quiere parar de jugar. Él está en condiciones de jugar. El problema es que no puede jugar un tiempo entero a la intensidad del fútbol actual y no lo puede hacer siempre. Hay que tener calma con él y eso Avaí no la tiene“, declaró Júnior Polidoro.

Los números de Guerrero con Avaí

‘PG9’ ha disputado un total de 10 partidos con el cuadro brasileño desde su fichaje en julio pasado. El ‘Depredador’ fue titular en 4 ocasiones y, hasta el momento, no ha podido anotar tanto alguno.

El contrato de Guerrero vence en diciembre del 2022 y la directiva del club brasileño ha barajado la posibilidad de no ampliarle contrato con miras a la próxima temporada.

Uno de los clubes que estaría interesado en contar con los servicios de Paolo Guerrero con miras a la siguiente temporada es el combinado de Alianza Lima. El conjunto de La Victoria, aquella institución que lo vio dar sus primeros pasos, tendría como objetivo sumar al ‘Depredador’ a sus filas pensando en la Copa Libertadores y el torneo local.

Pese a que en su momento Paolo Guerrero declinó de la oferta de Alianza Lima, el peruano no vería con malo ojos volver al cuadro blanquiazul tras su paso por Avaí. ¿Podrá concretarse el retorno tan esperado?