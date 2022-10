Open Lima: El evento de para atletismo inicia hoy

El Open Lima 2022 tendrá lugar en nuestra capital y será del 07 hasta el 09 de octubre en el Estadio Atlético de la sede Legado Videna.

Lima será el lugar donde diversos Para atletas competirán por conseguir las marcas y clasificar a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Más de 100 importantes Para atletas provenientes de 9 países serán quienes visiten nuestro país para asegurar su presencia el próximo año en el país sureño.

Nuestros representantes serán: Yeni Vargas, Jesús Castillo y Shirley Meléndez, quienes se encuentran optimistas y con ganas de dejarlo todo en la competición.

“Vamos a representar a más de 30 millones de peruanos. Le doy gracias a Dios porque las personas no me han puesto un límite, nunca nadie me dijo no puedes, porque nosotros sí podemos”, comenta nuestra representante Yeni Vargas.

Por otra parte, Jesús Castillo, quien nos representó en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, nos comenta sobre lo importante que es el deporte para las personas con discapacidad.

“El deporte es el mejor método de rehabilitación para las personas con discapacidad. Nos ayuda a vencer temores, miedos, obstáculos y muchos complejos. Invito a las personas a formar parte de este evento internacional Open Lima 2022”, comenta Castillo.

También estarán presentes Efraín Sotacuro (Río 2016 y Tokio 2020); además de Carlos Felipa y Kenny Pacheco, quienes fueron medalla de oro en el último Open realizado en Cali-Colombia. Grandes representantes blanquirrojos.

Los boletos para tal magno evento se podrán adquirir en el siguiente link: https://legado.gob.pe/open-paraatletismo. Esperemos lo mejor para nuestros representantes.