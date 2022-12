OFICIAL: Fernando Santos dejó de ser entrenador de la selección de Portugal

Fernando Santos dejó de ser entrenador de la selección de Portugal tras su fracaso en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Según informó el periodista deportivo especializado en fichajes renovaciones en el mundo del fútbol, Fabrizzio Romano. Anunció que el estratega de 68 años ya no es más técnico de la selección ‘Lusa’ tras la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

“Fernando Santos ya no es más entrenador de Portugal. La decisión se ha tomado después de la Copa del Mundo. Portugal nombrará nuevo entrenador en las próximas semanas”. infomoó el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

