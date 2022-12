Neymar se pronunció tras la eliminicación de Brasil del Mundial Qatar 2022

Luego de la eliminación de la selección brasileña de Qatar 2022, uno de los futbolistas fue Neymar. Quien dio todo su esfuerzo en el partido para que Brasil se clasifique a la semifinal del presente Mundial

El delantero del Paris Saint-Germain expresó su sentir tras no poder conseguir el objetivo de darle su sexta Copa del Mundo a la ‘canarinha’ por medio de sus redes sociales.

“Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo. Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía…

¡Pero esa no era la voluntad de Dios! Valió la pena todo sacrificio para sentir el cariño de cada uno en la cancha… Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó… va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme.

Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias.”, sentenció Neymar a traves de su cuenta de Instagram.

¿Cuánto vale Neymar?

Según indica el portal especializado, Transfermarkt, Neymar, actualmente presenta una valorización de 75 millones de euros.