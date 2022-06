Tite sobre Brasil en Qatar 2022: “Toca llegar a la final y ser campeones”

Tite, entrenador de la Selección de Brasil, aseguró que está enfocado en alzar la copa en el Mundial Qatar 2022. Si bien es cierto reconoció que tuvo ofertas del Real Madrid y PSG, el técnico confesó que su único objetivo es consagrarse con el ‘Scratch’.

“Estoy expectante pero concentrado. Llegamos al Mundial. Ahora toca llegar a la final y ser campeones. Esta es la verdad. Las expectativas son altas, pero la atención se centra en el trabajo”, dijo Tite en una entrevista para The Guardian.

Sobre el momento que vive la Selección de Brasil, el técnico se mostró tranquilo por los objetivos que vienen cumpliendo. “Las Eliminatorias Sudamericanas son muy difíciles. Marcamos 13 goles más que Argentina en 17 partidos. Volvemos al primer lugar en el ranking de la FIFA. Fuimos campeones de la Copa América 2019. Un segundo lugar también en 2021. No ganamos la última vez, pero hubo todo un proceso, además de un momento difícil, conflictivo, lleno de una serie de problemas, en los que no quiero profundizar”.

¿Qué ofertas recibió para dejar la Selección de Brasil?

Tite reveló que ha recibido ofertas de algunos clubes europeos, pero aseguró que su mente está enfocada en la Copa del Mundo. “Recibí ofertas del Real Madrid, PSG y el Sporting, pero no quería eso. Quiero ganar el Mundial. Después de la Copa voy a decidir mi futuro. (…) Si ganas el Mundial, se abre el mercado, puedes elegir. No voy a mentir, mi idea definitivamente no es trabajar en Brasil”.