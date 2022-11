Senegal vs Países Bajos: cobertura en Vivo, minuto a minuto por Latina web

No te pierda de la cobertura en vivo y el directo del partido Senegal vs Países bajos

Hoy 21 de noviembre se enfrentan Senegal vs Países Bajos por el mundial del fútbol 2022 en el Estadio Al Thumama, siendo el segundo partido de la primera fecha del Grupa A Qatar de 2022, recordemos que el pasado domingo 20 de noviembre la selección ecuatoriana derrotó por 2 a 0 a la selección anfitriona de Qatar.

¿Quiere saber todos los datos del Senegal vs Países Bajos 2022? Entonces, te dejamos la siguiente nota con los horarios, estadio, alineaciones confirmadas del Senegal vs Países Bajos mundial 2022.

¿A qué hora jugarán Senegal vs Países Bajos mundial 2022?

La hora de comienzo del Senegal vs Países Bajos será desde las 11:00 horas de Perú, siendo el segundo partido que se disputará el lunes 21 de noviembre, antes se enfrentarán las selecciones de Inglaterra vs Irán a la 8:00 horas de Perú, y después el Estados Unidos vs Gales a partir de las 14:00 horario peruano.

Todos los horarios del Senegal vs Países Bajos Mundial Catar 2022, para el resto de países te los dejamos a continuación:

Perú : 11:00 AM

: 11:00 AM Argentina : 13:00 AM

: 13:00 AM Brasil : 13:00 AM

: 13:00 AM Bolivia : 12:00 PM

: 12:00 PM Colombia : 11:00 AM

: 11:00 AM Chile : 12:00 PM

: 12:00 PM Ecuador : 11:00 AM

: 11:00 AM Estados Unidos : 9:00 AM

: 9:00 AM México : 10:00 AM

: 10:00 AM Paraguay : 12:00 PM

: 12:00 PM Uruguay : 13:00 AM

: 13:00 AM Venezuela : 12:00 PM

: 12:00 PM Qatar: 19:00 PM

¿En qué estadio jugarán en vivo Senegal vs Países Bajos 2022?

El partido de Senegal vs Países Bajos mundial 2022, se disputará en el Estadio Al Thumama de la Ciudad de Doha. Siendo uno de los 8 estadios de Qatar 2022.

La inauguración del Estadio Al Thumama el 22 de octubre del 2021, acogiendo la Final de la Copa Amir entre Al Rayyan vs Al Sadd.

Su diseño está inspirado en los tocados árabes tradicionales, mejor conocidos como “gahfiya” un gorro tradicional usado por los hombres y niños del Oriente Medio.

¿Cuántas personas podrán ingresar al estadio para el partido de Senegal vs Países Bajos?

Podrán ingresar al Estadio Al Thumama para el partido Senegal vs Países Bajos un total de 40.000 aficionados, sin embargo al terminar la Copa del Mundo Catar 2022 se reducirá el aforo a unas 20.000 localidades. Espacio que se dedicara para la construcción de una clínica deportiva y hoteles.

Partidos del Mundial 2022 en el Estadio Al Thumama

El Estadio Al Thumama será la sede del Senegal vs Países Bajos mundial 2022, siendo una de las sedes que recibirá varios partidos de la Fase de Grupos Qatar 2022, además de 1 partido de octavos y cuartos de final. Destacándose el partido de España vs Costa Rica del Grupo E y el Qatar vs Senegal 2022.

Los partidos del Mundial Qatar que se jugarán en el Estadio Al Thumama son:

Senegal vs Países Bajos / 21 de noviembre / Grupo A

España vs Costa Rica / 23 de noviembre / Grupo E

Qatar vs Senegal / 25 de noviembre / Grupo A

Bélgica vs Marruecos / 27 de noviembre / Grupo F

Irán vs Estados Unidos / 29 de noviembre / Grupo B

Canadá vs Marruecos / 1 de diciembre / Grupo F

Ganador del Grupo D vs Segundo del Grupo C / 4 de diciembre / Octavos de Final

Cuartos de Final / 10 de diciembre

Alineaciones confirmadas del Senegal vs Países Bajos 2022

La alineación confirmada del seleccionado senegalés para el Senegal vs Países Bajos mundial 2022, será la siguiente:

Portero : Edouard Mendy.

: Edouard Mendy. Defensas : Moustapha Name, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo y Fode Toure.

: Moustapha Name, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo y Fode Toure. Mediocampistas : Idrissa Gueye, Pepe Sarr y Nampalys Mendy.

: Idrissa Gueye, Pepe Sarr y Nampalys Mendy. Atacantes: Krepin Diatta, Ismaila Sarr y Boulaye Dia.

Técnico: Aliou Cissé (Senegal)

Nota: Sin duda, la baja más importante para el Senegal vs Países Bajos 2022 es el delantero senegalés Sadio Mané, actual balón de plata del 2022 y que se perderá el Mundial Catar 2022 por una lesión en el peroné.

La alineación confirmada del seleccionado estadounidense para el Senegal vs Países Bajos Qatar 2022, será la siguiente:

Portero : Remko Pasveer.

: Remko Pasveer. Defensas : Jurriën Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Aké y Denzel Dumfries.

: Jurriën Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Aké y Denzel Dumfries. Mediocampistas : Steven Berghuis, Frenkie De Jong y Daley Blind.

: Steven Berghuis, Frenkie De Jong y Daley Blind. Atacantes: Gakpo, Steven Bergwijn y Vincent Janssen.

Nota: El seleccionador neerlandés Louis van Gaal, ha confirmado la baja de su delantero Memphis Depay para el partido de Senegal vs Países Bajos mundial 2022.

Técnico: Louis van Gaal (Países Bajos)

¿Quién será el árbitro del Senegal vs Países Bajos?

El árbitro para el Senegal vs Países Bajos mundial 2022, será el colegiado brasilero Wilton Sampaio de 40 años. Estará acompañado de los asistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires y el cuarto árbitro Andrés Cabrera de Uruguay. Finalmente, el árbitro del VAR del Senegal vs Países Bajos 2022 será el venezolano Juan Soto.

Senegal vs Países Bajos en Mundiales

Será la primera ocasión que Senegal vs Países Bajos se vean las caras en un mundial, más bien será el primer partido entre ambas selecciones, ya que nunca se han enfrentado en partidos amistosos u oficiales.

No obstante, el seleccionado neerlandés se ha enfrentado 19 veces contra selecciones de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), teniendo un saldo de 12 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas ante los seleccionados de Egipto y Marruecos.

Por su parte, la selección de Senegal ha disputado 13 partidos contra rivales de la UEFA, logrando 6 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

¿Cuál es la ciudad donde se jugará el Senegal vs Países Bajos Mundial Catar 2022?

El partido por la primera fecha del Grupo A Qatar 2022 entre Senegal vs Países Bajos se jugará en la Ciudad de Doha, la capital del país de Qatar.

La Ciudad de Doha fue designada como una de las sedes para Qatar 2022, siendo la localidad con más recintos mundialistas (Estadio Al Thumama, Estadio Internacional de Khalifa y el Estadio 974).

El Mundial Catar 2022 no ha sido el único evento deportivo de gran magnitud celebrado en Doha, ya que los Juegos Asiáticos de 2006 y el Campeonato Mundial de Motociclismo.

Una curiosidad de la ciudad de Doha, es que fue una de las candidatas para albergar los Juegos Olímpicos 2016, candidatura que fue rechazada en primera ronda, y que finalmente ganaría la ciudad de Londres.

Curiosidades del Senegal vs Países Bajos Mundial 2022

Aunque el partido de Senegal vs Países Bajos 2022, será la primera vez que ambas selecciones se enfrentarán en mundiales de fútbol, ciertamente hay algunos datos curiosos del segundo partido de la primera fecha del Grupo A.

¿Quieres saber las curiosidades del Senegal vs Países Bajos 2022? Te dejamos algunos de ellas a continuación:

La selección de los Países Bajos está invicta en sus últimos 8 partidos de apertura en Copas del Mundo con 6 victorias y 2 empates, mientras que Senegal ha ganado sus dos estrenos en mundiales, la primera vez contra Francia en el Mundial Corea Japón 2002, y la segunda contra Polonia en el Mundial Rusia 2018.

Qatar 2022 será la tercera participación de la selección de Senegal en la historia de los mundiales, la primera fue en la Copa del Mundo 2002 y 2018. Por su parte, será el mundial número 11 que estará la selección de Países Bajos, siendo subcampeón en tres de esos mundiales.

Los 9 partidos de la selección de Senegal en Copas del Mundo nunca han terminado sin goles.

El seleccionado de los Países Bajos ha conseguido 11 victorias en sus 14 encuentros en mundiales, su única derrota en este periodo fue en la Final Mundial 2010 contra la selección de España. Para ver la última derrota de la selección neerlandesa en fase de grupos, hay que remontarse al Mundial 1994 cuándo perdió por 1 a 0 ante el seleccionado de Bélgica.

Actualmente la selección de fútbol de Países Bajos ocupa la posición número 8 en el Ranking FIFA, mientras que el seleccionado senegalés es el número 18, siendo la selección africana con mejor calificación en el Ranking de la FIFA.

¿Latina TV transmitirá el partido Senegal vs Paises Bajos en vivo y en directo?

Desde las 11:00 horario peruano, podrás seguir el partido Senegal vs Paises Bajo con la conbertura en vivo desde la web. EL partido no será transmitidio en vivo y en directo, pero podrás revivir el partido completo en horario diferido.