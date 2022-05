Selección peruana: Gianluca Lapadula llegó a Barcelona para sumarse a los entrenamientos

Gianluca Lapadula ya se encuentra con el plantel de la selección peruana en Barcelona para iniciar con los trabajos de cara al amistoso ante Nueva Zelanda, a jugarse este 5 de junio, y el repechaje a Qatar 2022 frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos del 13 de junio.

A su llegada al aeropuerto de la ciudad, Lapadula fue abordado por la prensa y algunos hinchas peruanos que se encontraban en el lugar para recibir a los futbolistas de la ‘Blanquirroja’. El ‘Bambino’ afirmó sentirse muy contento por incorporarse a sus compañeros.

“Cada vez que estoy con la selección estoy muy contento, estoy muy feliz. Hay que llegar a este sueño (el Mundial), siempre intento llegar muy bien, estoy a disposición del ‘Tigre’ (Gareca)”, expresó en diálogo con Latina.

Asimismo, se refirió al momento de compañeros como Luis Advíncula y André Carrillo, quienes vienen recuperándose de sus respectivas lesiones. En tanto, lamentó la ausencia de Paolo Guerrero en el llamado de Ricardo Gareca. “Me habría encantado que pueda estar”, refirió.

Finalmente, lamentó no haber alcanzado el ascenso a la Serie A con el Benevento; no obstante, ahora afirma estar concentrado al 100% con la selección, por lo que prefirió no comentar respecto a si continuará o no en el cuadro ‘giallorrossi’.