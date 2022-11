Qatar 2022: reacciones de los futbolistas argentinos convocados para la Copa del Mundo

Lionel Scaloni definió la lista definitiva para disputar el Mundial de Qatar 2022 y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar por parte de los futbolistas que integran la convocatoria del técnico de la ‘Albiceleste’

Leandro Paredes

“No hay palabras para describir lo que fue escuchar mi nombre en esa lista. Los sueños se cumplen y acá vamos a por otro”, manifestó el mediocampista de la Juventus. “Gracias a todos por el apoyo y vamos a dejar el alma para intentar dar otra alegría a nuestro país, vamos Argentina y vamos Selección siempre”, concluyó.

El posteo estuvo acompañado con un video en el que, con La Bombonera de fondo, admitía que su sueño era “como el de Maradona: ganar un Mundial”.

Rodrigo De Paul

Otro de los que no pudo ocultar su inmensa alegría por formar parte de la selección argentina en este mundial fue Rodrigo De Paul. “El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una Copa del Mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, MÁS JUNTOS QUE NUNCA”.

‘Dibu’ Martínez

Emiliano Martínez compartió un video de algunos icónicos momentos de la Selección Argentina en Mundiales que incluía una animación suya de niño viéndolos en su casa y añadió que “el trabajo y sacrificio lo llevó a estar en una Copa del Mundo” y que “sin su familia y amigos no lo podría haber logrado”.

El trabajo y sacrificio me llevo a estar en una copa del mundo

Sin mi familia y amigos no lo podría haber logrado

Defenderé a mi país con todo lo que aprendí en lo profesional y en la vida

Espero que todos los argentinos se sientan orgullosos de nosotros

Vamos argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/hnR8yuN7r1 — Emi Martínez (@emimartinezz1) November 11, 2022

El Dibu, indiscutido en el arco de la Albiceleste, concluyó: “Defenderé a mi país con todo lo que aprendí en lo profesional y en la vida. Espero que todos los argentinos se sientan orgullosos de nosotros. Vamos, Argentina”.

Lisandro Martínez

Por su parte, Lisandro Martínez, que en poco tiempo se ganó a los hinchas del Manchester United, también recordó sus inicios y agradeció a quienes lo acompañaron para cumplir este sueño, que hoy se hizo realidad.

“Tanto lo soñé, tanto lo visualicé, tanto lo pedí, tanto lo deseé, tanto lo sentí que hoy se hace realidad este sueño inmenso que tuve desde chico. Me acuerdo cuando mis padres me regalaron la camiseta de la selección y yo muy feliz me ponía a jugar a la pelota en el barrio imaginando que era uno de los jugadores… ¡Agradezco infinitamente a las personas más importantes en mi vida que saben que siempre están en mi corazón! Vamos todos juntos y más unidos que nunca. Vamos Argentina”.

Marcos Acuña y Nicolás Otamendi, por su parte, demostraron su felicidad citando la lista de convocados con banderas de Argentina y corazones, como hicieron algunos de sus compañeros en Instagram.

Clubes como River Plate y Racing Club inflaron el pecho por formar a los futbolistas que hoy forman parte de la selección argentina que intentará llevar el título a casa en la última oportunidad de Lionel Messi.

Se fueron mundiales 🌎 💪🏻 💙 pic.twitter.com/67av5YW1Un — Racing Club (@RacingClub) November 11, 2022