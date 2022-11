Polonia vs Arabia Saudita en VIVO ONLINE por Latina TV y Web

Qatar 2022 sigue su curso, y hoy se enfrentan las selecciones de Polonia vs Arabia Saudita. Sigue aquí todos los detalles

[ Polonia vs Arabia Saudita en VIVO por por Latina TV ]. En el marco de la segunda jornada de la fase de grupos, Polonia vs. Arabia Saudita disputarán un trascendental encuentro para sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Todos los detalles de este importante partido los tendrás en Latina el próximo sábado 26 de noviembre a las 8:00 a.m (hora peruana)

En las eliminatorias europeas, Polonia fue segunda del grupo I detrás de Inglaterra, el equipo de Robert Lewandowski consiguió 20 puntos producto de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En su camino rumbo al Mundial se esperaba la derrota ante Inglaterra como visitante, pero sorprendió la caída ante Hungría en condición de local.

El segundo puesto obtenido, ubicó a Polonia en los repechajes con la característica que no tuvo que jugar la semifinal con Rusia, equipo que quedó descartado por la FIFA tras la invasión de su gobierno a Ucrania y de esa manera, el conjunto polaco accedió directamente a las finales de esta segunda llave camino a Qatar 2022.

Ahí se enfrentó a Suecia que venia de eliminar en semifinales a República Checa y fue victoria por 2 a 0 del conjunto polaco frente a los suecos.

Duro golpe en el comando técnico

A fines del 2021 Paulo Sousa dejó la selección polaca para formar parte del Flamengo. Tras este revés, un viejo conocido se hace cargo de la selección absoluta. Michniewicz, encargado de la sub 1 años atrás, ahora tiene la oportunidad de tomar las riendas del equipo de los mayores.

Michniewicz es tildado como el Mourinho polaco. Sus formaciones suelen ser 4-1-4-1, estrategia donde nunca pierde el orden defensivo.

Figuras polacas

Polonia se debe gran parte a Robert Lewandoski, delantero de 34 años que tras su salida de Bayern Munich ahora es un valioso aporte para el Barcelona de Xavi Hernández. Además, Polonia cuanto con Matty Cash, lateral derecho del Aston Villa, muy veloz y siempre intenta imponer su anarquía para desequilibrar en ofensiva. Tenemos también a Piotr Zieliński, mediocampista del Napoli en medio de una campaña notable en Champions League y en el arco está Szczęsny, arquero titular de la Juventus de Turín.

Robert Lewandowski y Matty Cash con Polonia durante la campaña eliminatoria. Generalmente un buen centro de Cash termina en gol de Lewandowski.

No olvidemos a Bednarek es un gran defensor que juega en el Aston Villa y compite al máximo nivel en la Premier League. En el juego aéreo, Polonia puede hacer mucho daño imponiendo su altura y corpulencia de sus futbolistas.

Por su parte, Arabia Saudita tiene la principal característica de tener la posesión de balón, no retroceden bien y no hay mucho compromiso defensivo. Tiene buen manejo de pelota, la defensa es el punto más bajo Salam Al Faraj es uno de sus principales referentes. Herve Renard, de 53 años es el entrenador de Arabia Saudita.

En la clasificación Arabia Saudita dejó atrás a países como Japón y Australia, fueron 23 puntos producto de 7 victorias , 2 empates y solo una derrota frente a Japón. Todos los jugadores juegan en la liga árabe, mientras q el resto del grupo tendrán a todos los seleccionados 8 días antes, Arabia Saudita podrá tener juntos a todos sus jugadores con muchos días de anticipación.

La base de los jugadores de Arabia Saudita pertenece al Al Hilal, equipo campeón de la Liga de Campeones Asiática y semifinalista del Mundial de Clubes tras perder con el Chelsea.

Arabia Saudita ultima detalles para iniciar con pie derecho en Qatar 2022

