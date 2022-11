Qatar 2022: partidos que se juegan el martes 29 de noviembre por Latina Televisión

Los grupos A y B vuelven a encontrarse el martes 29 de noviembre por Latina Televisión. Los partidos entre Qatar vs. Países Bajos e Inglaterra vs. Gales serán transmitidos en vivo por la señal de Latina. Los otros dos encuentros entre Ecuador vs. Senegal y Estados Unidos vs. Irán, serán emitidos de forma diferida por la web y la App del canal 24 horas después de terminado los duelos.

Partidos del martes 29 de noviembre que Latina transmitirá:

● En vivo:

○ Qatar vs. Países Bajos / Martes 29 de noviembre – desde las 9 a.m.

○ Inglaterra vs. Gales / Martes 29 de noviembre – desde las 13:00 p.m.

● Diferido:

○ Ecuador vs. Senegal

○ Estados Unidos vs. Irán

A continuación, te dejamos el calendario del Mundial de Qatar 2022:

● Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

● Octavos de final: del 3 al 6 de diciembre.

● Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

● Semifinales: 13 y 14 de diciembre.

● Cuarto y tercer puesto: 17 de diciembre.

● Final: 18 de diciembre.

La actualidad está cubierta desde los estudios de Latina Televisión y desde Doha de la mano de los enviados especiales. No te pierdas este martes 29 de noviembre los dos partidos que transmitirá en vivo Latina Televisión.