Qatar 2022: Países Bajos vs Qatar VER EN VIVO por Latina, fecha y hora

Países Bajos vs Qatar: el enfrentamiento entre ambas selecciones nacionales será el último duelo del Grupo A del Mundial 2022, este duelo se jugará el martes 29 de noviembre a las 10:00 horas (de Perú), el recinto donde se disputará será el estadio Al Khor y cada incidencia lo podrás disfrutar por la señal de Latina Televisión.

Los dirigidos por Louis van Gaal buscarán su primera estrella mundialista con un grupo con mucho juventud y proyección. Este equipo logró su clasificación al alcanzar el primer puesto del Grupo G con un total de 23 unidades en las Eliminatorias de la UEFA.

Los pupilos de Félix Sánchez han clasificado directamente debido a que son el país organizador, pero aún así disputaron las Eliminatorias de Asia donde consiguieron el liderazgo del Grupo E con 22 puntos.

¡Choque los cinco! ✋ Icónico festejo entre Robin van Persie y Louis van Gaal.



¡Revive el duelo entre España y Países bajos desde las 11am EST! 🇪🇸 🆚 🇳🇱@OnsOranje | @Persie_Official — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 3, 2022

Transmisión de Latina

Países Bajos vs Qatar: será transmitido por todo el país a través de la señal de Latina 002 y 702 HD por Movistar TV y también lo podrás seguir por su propia aplicación. Sin embargo, los partidos no se podrán observar por el app de Movistar Play.

Grupo A

Países Bajos vs Qatar: neerlandeses, qatarís, ecuatorianos y senegales comparten el Grupo A de esta nueva edición de la Copa del Mundo. La famosa ‘naranja mecánica’ se encuentra actualmente en la octava posición del Ranking Mundial de la FIFA. Esta escuadra ha participado en 12 oportunidades en este torneo y han quedado como subcampeones en tres ocasiones.

El anfitrión de esta cita mundialista se encuentra muy lejos de su rival en cuestión ya que ocupa el puesto 50 en el ranking. Es la primera vez que el Mundial se realiza en Asia Occidental, pero el crecimiento de su equipo representativo ha hecho que sea convierta en un combinado difícil de enfrentar.

Calendario de Países Bajos y Qatar

Países Bajos vs Senegal – 21 de noviembre

Países Bajos vs Ecuador – 25 de noviembre

Países Bajos vs Qatar – 29 de noviembre

Qatar vs Ecuador – 20 de noviembre

Qatar vs Senegal – 25 de noviembre