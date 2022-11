Qatar 2022: importantes bajas de los candidatos a ganar la Copa del Mundo

Tras el calendario repleto de partidos en Europa y una Copa del Mundo finalizando el año, las lesiones en los futbolistas viene en aumento en los últimos días. Hay selecciones que están perdiendo piezas importantes en sus esquemas de juego y sin duda se sentirá la ausencia de estos futbolistas en Qatar 2022. A continuación, revisamos las bajas más notorias que se perderán el Mundial por lesión.

ARGENTINA

Giovani Lo Celso: la selección argentina lo esperó hasta último momento para su recuperación, sin embargo el volante de Villarreal deberá ser operado de una grave lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y con ello se perderá el Mundial de Qatar 2022. Lo Celso fue uno de los principales socios de Messi a lo largo de toda la eliminatorias sudamericana.

Paulo Dybala: el futbolistas de la Roma sufrió un desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda tras patear un penal el 9 de octubre. Sin embargo, Dybala se recuperó más rápido de lo esperado y podría estar disponible para jugar ante Torino este domingo 13 de noviembre. Si llega, es fijo en la lista de 26. Si no, igualmente sigue con chances de ser convocado por Scaloni porque podría llegar bien para el 22 de noviembre, día del debut mundialista ante Arabia Saudita.

BRASIL

Philippe Coutinho: el futbolista de Aston Villa sufrió una lesión en el muslo de su pierna derecha y, según indicó el parte médico, no llegará a recuperarse a tiempo para disputar el Mundial de Qatar 2022. Tité decidió no considerarlo en su lista definitiva.

FRANCIA

N’Golo Kanté: El pilar de la selección de Francia, no participará de la Copa del Mundo Qatar 2022, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente hoy de una lesión en el tendón de la corva. El mediocampista se resintió de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Paul Pogba: el mediocampista de Juventus tuvo una lesión en los meniscos de la rodilla derecha a mediados de año. Si bien inicialmente no se operó, finalmente pasó por el quirófano en septiembre y apuntaba a llegar a Qatar 2022. Luego sufrió una nueva lesión cuando se encontraba en el último tramo de la recuperación y su representante aseguró que no estará disponible para Francia. Deschamps lo descartó de su lista definitiva.

ALEMANIA

Timo Werner: El delantero debió abandonar de forma tempranera el duelo del RB Leipzig ante Shakhtar Donetsk por Champions League del 2 de noviembre. Al otro día, su club informó que Werner sufrió un desgarro en el ligamento de la sindesmosis y se perderá lo que resta del año. Esta lesión lo deja afuera del Mundial de Qatar 2022 y no será parte del conjunto de Hansi Flick.

Marco Reus: El futbolista de Borussia Dortmund se pierde Qatar 2022 por una torcedura de tobillo. En principio, se creía que estaría fuera de acción entre tres y cuatro semanas, contadas desde mediados de septiembre, cuando se lesionó. Sin embargo, recién pudo sumar unos minutos el 5 de noviembre ante Bochum, aunque sin estar al 100%. “Tuvimos que decidir si correr el riesgo o no. No estaba del todo claro cuándo podría haberse unido”, explicó Flick sobre su no convocatoria.

PORTUGAL

Diogo Jota: el delantero de Liverpool se retiró en camilla sobre el final del partido ante Manchester City por la Premier league del 16 de octubre y, si bien no se revelaron con exactitud los detalles de su lesión, el entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, confirmó que no se recuperará a tiempo para el Mundial. En igual sintonía, el medio portugués A Bola aseguró que la recuperación le demandará más de un mes.

INGLATERRA

Reece James: el lateral derecho de Chelsea sufrió una distensión de ligamentos en el duelo ante Milan por la Champions League del 11 de octubre, algo que lo marginará por dos meses de las canchas.

Ben Chilwell: el defensor sufrió “una lesión importante” en el tendón de la corva durante el último partido ante Dinamo Zagreb por la Champions League. Desde Chelsea adelantaron que se perderá el Mundial como consecuencia de la lesión.

PAÍSES BAJOS

Georginio Wijnaldum: el mediocampista neerlandés no podrá sumar otra participación en una Copa del Mundo como consecuencia de una fractura en la tibia de su pierna derecha, sufrida durante un entrenamiento con Roma a mediados de agosto.

ESPAÑA

Sergi Roberto tuvo que abandonar el campo de juego en camilla en el partido que Barcelona le ganó 4-0 a Athletic de Bilbao el 23 de octubre. Luego de los estudios, se supo que sufrió una luxación en el hombro izquierdo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el año próximo, por lo que se perderá la Copa del Mundo de Qatar 2022.

MÉXICO

Jesús Corona: el extremo de Sevilla sufrió la fractura del peroné y ligamentos de su tobillo izquierdo durante uno de los entrenamientos del conjunto español a fines de agosto y Gerardo Martino decidió finalmente no convocarlo para la cita mundialista.

Raúl Jiménez: lo que empezó como una molestia en un calentamiento previo al duelo ante Southampton por la Premier League, terminó siendo una lesión el aductor que puso en duda su presencia para Qatar 2022, certamen que emparejará a su seleccionado con Argentina en la fase de grupos. Sin embargo, son optimistas y llegaría al Mundial.

SENEGAL

Sadio Mané: el futbolista de Bayern Munich sufrió una lesión en la cabeza del peroné en el duelo ante Werder Bremen del 8 de noviembre y pidió el cambio a los 19 minutos del primer tiempo. Es baja para el partido contra el Schalke 04 pero aún no se confirmó si se perderá el Mundial. En los próximos días se someterá a más pruebas.