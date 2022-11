Qatar 2022: Fixture, calendario, grupos, partidos, horarios y otros datos

LLegó Qatar 2022, y aquí en Latina te detallamos el Fixture, grupos, partidos, horarios de todas las fechas y otros datos interesantes del mundial de fútbol 2022.

Qatar 2022 es el evento deportivo más importante del mundo, donde jóvenes y adultos de Perú disfrutarán de los partidos de fútbol más emocionantes por la conquista de la Copa del Mundo 2022.

Noviembre y diciembre del 2022 serán los meses reservados para la fiesta del mundial, y después de conocer a las 32 selecciones que disputarán el torneo Qatar 2022, ahora solo falta que te prepares para que sigas a tus estrellas favoritas y sus respectivas selecciones.

¿Quieres conocer los horarios del mundial Qatar 2022? ¿Qué partidos transmitirá Latina en vivo? ¿Conocer todas las curiosidades del mundial celebrado en Qatar? ¡No te preocupes! que en esta nota tendrás todos los datos del Mundial 2022.

¿Cuándo empieza el mundial Qatar 2022?

El mundial Qatar 2022 empieza el domingo 20 de noviembre del 2022. Con el partido inaugural de Qatar vs Ecuador que se jugará a las 11:00 am (Horario de Perú). Este mundial de fútbol tiene una particularidad, ya que se celebra en épocas de invierno debido a las altas temperaturas en el país árabe durante el verano.

¿Cuándo termina el mundial Qatar 2022?

La Copa del Mundo 2022 que se celebrará en Qatar, terminará el domingo 18 de diciembre, cuando se dispute la final del mundial en el Estadio de Lusail a las 10 de la mañana en horario del Perú.

¿Cuáles son los horarios para los partidos de Qatar 2022?

En esta edición del mundial, los horarios para los partidos en vivo de Qatar 2022, serán a las 5:00, 8:00, 10:00 y 14:00 horas peruanas. Y 32 partidos de los 64 pactados serán transmitidos en vivo y en directo por Latina Televisión. Los otros, los podrás ver en diferido a través de nuestras plataformas digitales.

¿Estás fuera de Perú y no sabes los horarios de los partidos del mundial de Qatar 2022 en tu país? Entonces te dejamos la siguiente lista con todos los horarios de los partidos de la Copa del Mundo para América:

Perú – 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas

5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas Colombia – 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas

– 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas Ecuador – 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas

– 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas México – 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas

– 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas Estados Unidos – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas

– 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas Bolivia – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas

– 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas Venezuela – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas

– 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas Paraguay – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas

– 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas Chile – 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas

– 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas Argentina – 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas

– 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas Brasil – 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas

– 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas Uruguay – 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas

¿Cuántas fechas o jornadas tiene el mundial Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022 comenzará el domingo 20 de noviembre con el partido inaugural de Qatar vs Ecuador, y teniendo su final con la final de la Copa del Mundo 2022 el domingo 18 de diciembre en el Estadio de Lusail.

Fase de grupos de Qatar 2022

La Fase de Grupos de Qatar 2022 se jugará desde el 20 noviembre comenzando con el Qatar vs Ecuador y terminando el 2 de diciembre a las 2:00 PM con los partidos de la última fecha del Grupo H (Camerún vs Brasil y Serbia vs Suiza).

Por otra parte, los octavos de final de Qatar 2022 se jugará del 3 a 6 de diciembre, los partidos por los cuartos de final del Mundial 2022 el 9 y 10 de diciembre, el partido por tercer y cuarto puesto el 17 de diciembre, finalmente la Gran Final del Mundial Qatar 2022 el 18 de diciembre desde las 10:00 AM (Horario de Perú).

Octavos de final

3 de diciembre

1A vs. 2B | 10:00 a.m. |Estadio Internacional Jalifa |Partido 49

1C vs. 2D | 2:00 p.m. | Estadio Áhmad bin Ali | Partido 50

4 de diciembre

1D vs. 2C | 10:00 a.m. | Estadio Al Zumama | Partido 52

1B vs. 2A | 2:00 a.m. | Estadio Al Bait | Partido 51

5 de diciembre

1E vs. 2F | 10:00 a.m. | Estadio Al Yanub | Partido 53

1G vs. 2H | 2:00 p.m. | Estadio 974 | Partido 54

6 de diciembre

1F vs. 2E | 10:00 a.m. | Estadio de la Ciudad de la Educación | Partido 55

1H vs. 2G | 2:00 p.m. | Estadio de Lusail | Partido 56

Cuartos de final

9 de diciembre

G53 vs. G54 | 10:00 a.m. | Estadio de la Ciudad de la Educación | Partido 58

G49 vs. G50 | 2:00 p.m. | Estadio de Lusail | Partido 57

10 de diciembre

G55 vs. G56 | 10:00 a.m. | Estadio Al Zumana| Partido 60

G51 vs. G52 | 2:00 p.m. | Estadio Al Bait | Partido 59

Semifinales

13 de diciembre

G57 vs. G58 | 2:00 p.m. | Estadio de Lusail | Partido 61

14 de diciembre

G59 vs. G60 | 2:00 p.m. | Estadio Al Bait | Partido 62

Tercer lugar

17 de diciembre

P61 vs. P62 | 10:00 a.m. | Estadio Internacional Jalifa

Final

18 de diciembre

G61 vs. G62 | 10:00 a.m. | Estadio de Lusail

¿Quiénes inaugurarán el mundial Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022 será inaugurado por las selecciones de Qatar y Ecuador, que disputarán el primer partido del mundial 2022 el 20 de noviembre a las 11:00 de la mañana (Hora de Perú).

Este será el primer mundial para la selección de Qatar, siendo el único país en esta edición mundialista en debutar. Por su parte, la selección de Ecuador competirá su cuarto mundial, después de su última participación en el Mundial Brasil 2014.

Nota: Tanto Qatar y Ecuador nunca han sido parte del partido inaugural en la historia de los mundiales, aunque es la segunda vez que Ecuador comparte grupo con el anfitrión de la Copa del Mundo (La primera vez fue en el Mundial Alemania 2006).

¿Qué artistas están invitados para la inauguración mundial Qatar 2022?

Uno de los momentos más icónicos e importantes de los mundiales, sin duda son las ceremonias de inauguración y los artistas que participan en ellas.

Para el Mundial Qatar 2022 la inauguración se celebrará unos minutos antes del partido Qatar vs Ecuador. Aunque no hay una lista oficial de los artistas que se presentarán en la ceremonia de apertura del 20 de noviembre, ciertamente algunos rumores ya casi se dan por hecho.

Cómo la participación de la cantante colombiana Shakira, que ha sido parte de varias ceremonias de apertura y clausura de mundiales. También destaca las posibles apariciones de la banda coreana BTS y de la cantante británica Dua Lipa.

Canciones oficiales del Mundial Qatar 2022

Al día de hoy, la canción oficial del Mundial Qatar 2022 cuenta con la canción llamada “Hayya Hayya (Better Together)” de los artistas Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

Además de las canciones “Arhbo” de Ozuna y Gims, y la canción “Light The Sky” de los artistas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal y RedOne.

Canción de Ozuna para el Mundial Qatar 2022

Canción oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022

Tema oficial del Mundial de Qatar 2022

¿Cuál es el estadio en el cual se jugará el primer partido del mundial Qatar 2022?

El primer partido del Mundial 2022 Qatar vs Ecuador se disputará en el Estadio Al Bayt, ubicado en la Ciudad de Jor.

Su construcción comenzó desde el 2015 y se inauguró el 11 de febrero del 2021, su diseño está inspirado en una tienda beduina, conocidos como los “Moradores del Desierto”. Tiene una capacidad para 60.000 espectadores.

El Estadio Al Bayt será la sede de un total de 9 partidos del mundial, destacando el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, 1 partido de Octavos de Final, 1 partido de Cuartos de Final y 1 Semifinales.

Partidos del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Al Bayt:

Qatar vs Ecuador | 20 de noviembre | Grupo A

Marruecos vs Croacia | 23 de noviembre | Grupo F

Inglaterra vs Estados Unidos | 25 de noviembre | Grupo B

España vs Alemania | 27 de noviembre | Grupo E

Países Bajos vs Qatar | 29 de noviembre | Grupo A

Costa Rica vs Alemania | 1 de diciembre | Grupo E

Ganador del Grupo B vs Segundo del Grupo A | 4 de diciembre | Octavos de Final

Ganador del Partido 51 vs Ganador del Partido 52 | 10 de diciembre | Cuartos de Final

Ganador del Partido 59 vs Ganador del Partido 60 | 14 de diciembre | Semifinales

¿En qué estadio se jugará la final del mundial Qatar 2022?

La Final del Mundial Qatar 2022 del domingo 18 de diciembre, se jugará en el Estadio Icónico de Lusail, ubicado en la ciudad de Lusail.

El Estadio de Lusail es la sede con más capacidad, pudiendo albergar hasta 80.000 espectadores sentados. Teniendo su apertura en el 2021, sin duda se trata de uno de los Estadios de Fútbol más modernos del mundo.

El techo del Estadio Lusail tiene un techo recubierto de paneles solares, para nutrir de energía todo el recinto y sus alrededores, además que el propio techo se puede cerrar y abrir por si el clima pudiera afectar al partido y a los aficionados.

Finalmente, debido a las altas temperaturas de Qatar, el Estadio de Lusail cuenta con su propio sistema de enfriamiento dentro del recinto, para aclimatar el campo de juego y proteger a los aficionados, trabajadores y jugadores de las altas temperaturas

¡El estadio con más partidos del Mundial!

Además de ser la sede de la Gran Final Qatar 2022, el Estadio de Lusail será donde más partidos del mundial 2022 se disputarán en los 28 días de la fiesta mundialista con un total de 10 partidos entre fase de grupos y fase final.

Partidos de Mundial Qatar 2022 en el Estadio Lusail:

Argentina vs Arabia Saudita | 22 de noviembre | Grupo C

Brasil vs Serbia | 24 de noviembre | Grupo G

Argentina vs México | 26 de noviembre | Grupo C

Portugal vs Uruguay | 28 de noviembre | Grupo H

Arabia Saudita vs México | 30 de noviembre | Grupo C

Camerún vs Brasil | 2 de diciembre | Grupo G

Ganador del Grupo H vs Segundo del Grupo G | 6 de diciembre | Octavos de Final

Ganador del Partido 49 vs Ganador del Partido 50 | 9 de diciembre | Cuartos de Final

Ganador del Partido 57 vs Ganador del Partido 58 | 13 de diciembre | Semifinales

Ganador del Partido 61 vs Ganador del Partido 62 | 18 de diciembre | Final

¿Qué restricciones tendrá el mundial Qatar 2022?

El mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, y muchos peruanos ya preparan su boleto de avión para visitar tierras qataríes y disfrutar de los partidos de la fiesta del mundial.

Sin embargo, para nadie es un secreto las estrictas leyes que rodean a Qatar, por eso muchos sectores del mundo estaban en contra de que un evento tan importante y multicultural se celebrará en un país considerado en contra de los derechos humanos.

Ya no hay vuelta atrás, y el mundial de fútbol 2022 comenzará el 20 de noviembre con el partido de Qatar vs Ecuador, por lo que te dejamos las restricciones del Mundial Qatar 2022, para que no te tomen desprevenido, y no tengas una mala experiencia…

Está prohibido la demostración de afecto en público, seguramente algo que nos afecta bastante a los latinos al ser tan cariñosos y efusivos a la hora de celebrar.

No se podrá beber bebidas alcohólicas en las calles de Qatar, pero no todo es una mala noticia, ya que se habilitarán ciertos espacios controlados donde se podrá disfrutar de una buena cerveza.

Está terminante prohibido las demostraciones de afecto o relaciones de personas del mismo sexo.

Cualquier persona que luzca una bandera o símbolo LGBTIQ+ durante el Mundial Qatar 2022 será castigado de 7 a 11 años de cárcel.

La ley qatarí castiga a cualquier persona que ofenda o cometa blasfemias en contra del islam.

Cualquier tipo de apuesta está prohibida y castigada por la ley de Qatar.

No se puede tomar fotografías a personas sin su consentimiento.

Nota: Hace algunos días, Qatar anunció un cambio en algunas de sus restricciones, ya que antes las personas no podían entrar al país sin tener una entrada para algún partido de la Copa del Mundo 2022 mientras se celebraba la cita mundialista. No obstante, se hizo una modificación para que a partir de la segunda fase del mundial (después de terminar la fase de grupos), cualquier persona pueda entrar a Qatar sin tener alguna entrada para un partido del mundial 2022.

¿Cuál es el primer partido del mundial Qatar 2022?

El primer partido del Mundial Qatar 2022 será el Qatar vs Ecuador en el Estadio Al Bayt, el domingo 20 de noviembre del 2022 a las 11:00 am de Perú.

Un dato curioso es que después del Sorteo Final Mundial Qatar 2022, el primer partido del mundial sería el Senegal vs Países Bajos el lunes 21 de noviembre. Una decisión que rompía la tradición mundialista donde siempre el partido inaugural del mundial lo jugaba el país anfitrión o la selección campeona del anterior mundial.

“El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido, por unanimidad, adelantar un día el partido y la ceremonia inaugural, que tendrán lugar en el Estadio Al Bait”.

Por lo tanto, se mantendrá la tradición, y la selección anfitriona de Qatar disputará el primer partido del mundial ante la selección de Ecuador el domingo 20 de noviembre, siendo el único encuentro que se disputará ese día. Asimismo, este cambio de calendario ha provocado la extensión del mundial 2022.

“Gracias a esta modificación, se garantiza la continuidad de una antigua tradición de la Copa Mundial, por la que los anfitriones o los vigentes campeones disputan el primer partido de la competición, que se celebra junto con la ceremonia inaugural”.

¿Cómo se llama el balón del mundial 2022?

El balón oficial del Mundial Qatar 2022 es el Al Rihla, siendo la pelota del mundial número 14 diseñada por la marca Adidas, y que la veremos rodar por primera vez en el partido inaugural de la Copa del Mundo entre Qatar y Ecuador del 20 de noviembre del 2022.

Las palabras Al Rihla, significan el “El viaje”, simbolizando todo los esfuerzos, experiencias y recuerdos que se han formado en este largo viaje al Mundial de Qatar 2022, además su diseño y colores se inspiran en la cultura qatarí, cómo bien nos dice la FIFA en la descripción oficial:

“El diseño del balón del mundial 2022 está inspirado en la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar”.

El primer balón de mundiales totalmente sustentable

Por otro lado, entre las características de la pelota del mundial 2022, destaca el cuero de poliuretano texturizado con 20 paneles que mejoran de gran manera la precisión, estabilidad y rotación del balón. La FIFA asegura que el nuevo balón del mundial qatar es:

“Magnífico, sostenible y de gran calidad. Las estrellas disfrutarán jugando con él al más alto nivel en Qatar, donde va a disputarse el torneo más importante del planeta, como también lo harán los jugadores de fútbol base de todo el mundo”.

“Está concebido para soportar la máxima velocidad de los partidos, puesto que se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo”.

¿Cuál y cómo es la nueva mascota de la Copa del Mundo 2022?

La mascota oficial del Mundial Qatar 2022 es La’eeb, su nombre en árabe tiene el significado de “Jugador habilidoso”, siendo presentado por la FIFA el 1 de abril del 2022 en el Sorteo del Mundial Qatar 2022.

El diseño de La’eeb, está inspirado en las típicas vestimentas de medio oriente, también posee una forma fantasmagórica y que puede adoptar la silueta del Logotipo Oficial de la Copa del Mundo 2022.

La FIFA, también nos explica que esta “Alegre y divertida mascota” proviene del Metaverso, un mundo diferente al nuestro y de donde vienen las mascotas de todos los Mundiales de Fútbol.

“Procedente de un metaverso de las mascotas, un universo paralelo que no se puede describir con palabras y cada uno puede imaginar como quiera. La’eeb anima a todos a creer en sí mismos.”

Curiosidades de La’eeb ¡La Mascota del Mundial Qatar 2022!

El juvenil y alegre La’eeb ha participado en momentos importantes de los mundiales, llenando de seguridad a todos los miembros de su equipo con sus habilidades para el fútbol y su gran confianza en sí mismo, valores que la FIFA busca transmitir con esta nueva mascota del Mundial Qatar 2022.

La’eeb, será la mascota del mundial número 19 (Recordemos que los mundiales de Alemania 1974 Corea y Japón, y Alemania 2006 incluyeron más de 1 mascota). Siendo la sucesora de la Mascota Oficial del Mundial Rusia 2018, llamado “Zabibaka”.

Finalmente, te dejamos algunos datos que no conocías de la Mascota del Mundial Qatar 2022:

La’eeb es del género masculino y nació el 8 de marzo del 2005 (Tiene 17 años).

Pertenece a la raza llamada “Kufiyya”, personajes que tienen forma de un pañuelo tradicional de Medio Oriente.

Actualmente trabaja como Mascota Oficial del Mundial Qatar 2022.

Tiene la habilidad de aparecer en cualquier parte del mundo, por lo que estará recibiendo a todos los visitantes para la Copa del Mundo 2022.

La’eeb tendrá sus propias imágenes digitales, stickers, animaciones y filtros para ser utilizados en todas las redes sociales.

¿Cuántos mundiales se han jugado hasta el día de hoy?

Contando el último mundial celebrado en Rusia 2018, se han disputado un total de 21 mundiales de fútbol hasta el día de hoy. Por lo que, la próxima Copa del Mundo en Qatar, será el mundial de fútbol número 22 en disputarse.

En la historia de los mundiales, 11 se han jugado en continente europeo, 8 en América, 1 en Asia y 1 en África. Por otra parte, la Copa del Mundo de Qatar será el primer mundial celebrado en tierras árabes.

El primer mundial de la historia: Uruguay 1930

La primera Copa del Mundo fue el Mundial Uruguay 1930, no obstante la decisión de la FIFA de llevar la cita mundialista a Suramérica no cayó muy bien en los países europeos, por lo que la mayoría de selecciones se negaron a participar.

La final del Mundial Uruguay 1930 fue ganada por los locales, al imponerse a la selección de Argentina por un marcador de 4-2, convirtiendo a Uruguay como la primera campeona de la historia de los mundiales, levantando la Copa “Jules Rimet”.

Último mundial celebrado: Rusia 2018

El Mundial Rusia 2018, fue el último mundial celebrado, donde la tecnología fue la estrella en tierras rusas. Ya que, fue el primer mundial que introdujo el VAR (Video arbitraje), trayendo muchas polémicas en las decisiones arbitrales, no por nada es el Mundial con más penales cobrados de la historia (29 penales pitados).

Nota: La selección de Perú se clasificó al Mundial Rusia 2022 después de 36 años, su última participación antes de Rusia fue en el Mundial España 1982.

La campeona del mundial Rusia 2018 fue la selección de Francia, que consiguió su segundo mundial, después de vencer por 4 a 2 a la sorpresiva selección de Croacia.

Nota: Solo en dos ocasiones no se ha celebrado el mundial del fútbol cada 4 años desde 1930, estos serían los mundiales de 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial.

Datos de todos los Mundiales de Fútbol (1930-2018) Continente donde se han celebrado más mundiales Europa con 11 Mundiales (Francia, Suiza, Suecia, Inglaterra, España, Alemania, Italia y Rusia). País con más mundiales organizados Italia, Francia, Alemania, Brasil y México con 2 mundiales cada uno.

¿Quién es el máximo goleador de los mundiales de fútbol?

El máximo goleador de los mundiales es Miroslav Klose con 16 goles en 4 copas del mundo que participó. El alemán rompió el récord de 15 goles de Ronaldo en el Mundial Brasil 2014 cuando anotó un gol en la histórica victoria en semifinales de Alemania por 7-1 a Brasil.

Máximo goleador en una misma edición del Mundial

Just Fontaine es el máximo goleador en un solo mundial, este récord lo consiguió en el Mundial Suecia 1958 con 13 goles. El único jugador que se ha acercado a la marca del francés, fue el delantero alemán Gerd “Torpedo” Müller con 10 anotaciones en el Mundial México 1970.

El jugador más joven y más veterano en anotar en Copas del Mundo

El jugador más joven en marcar un gol en mundiales es el brasileño Pelé, que lo consiguió a los 17 años y 239 días. Mientras que el jugador más veterano en anotar en mundiales es el camerunés Roger Milla con una edad de 42 años.

Nota: Teófilo Cubillas es el máximo goleador en mundiales para la selección de Perú con 10 goles (5 goles en México 1970 y 5 goles en Argentina 1978)

¿Cuántos equipos clasificaron en este mundial Qatar 2022?

Hay un total de 32 equipos que clasificaron para este mundial Qatar 2022, recordemos que posiblemente se trate del último mundial con 32 participantes, ya que el Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026 tiene previsto contar con 48 selecciones y 80 partidos.

Lista de los equipos clasificados para el mundial Qatar 2022

Las 32 selecciones clasificadas para el Mundial Qatar 2022, se decidieron mediante las Eliminatorias Qatar 2022 de las confederaciones de fútbol de la FIFA. Exceptuando a la selección qatarí, ya que tuvo su clasificación por ser la anfitriona del mundial.

Los 32 clasificados se dividirán en 8 grupos (Del Grupo A hasta el Grupo H), siendo el continente europeo con más selecciones participantes con un total de 13 equipos, le sigue América con 8 selecciones, Asía con 6 equipos (Incluyendo a Qatar como anfitrión), y África con 5 participantes para el Mundial 2022.

Aquí tienes la lista completa de todos los equipos clasificados para el mundial Qatar 2022:

Qatar

Alemania

Arabia Saudita

Argentina

Australia

Bélgica

Brasil

Camerún

Canadá

Corea del Sur

Costa Rica

Croacia

Dinamarca

Ecuador

España

Estados Unidos

Francia

Gales

Ghana

Inglaterra

Irán

Japón

Marruecos

México

Países Bajos

Polonia

Portugal

Senegal

Serbia

Suiza

Túnez

Uruguay

¿Quién fue el primer ganador de un mundial?

El primer ganador de un mundial de fútbol fue la selección de Uruguay que se impuso a sus eternos rivales, la selección de Argentina por un marcador de 4 a 2 en el Mundial Uruguay 1930.

Un dato curioso es que todos los partidos del Mundial Uruguay de 1930 se disputaron en la ciudad de Montevideo, además de no contar con la participación de varias selecciones europeas por no realizar el primer mundial en dicho continente.

La final del Uruguay vs Argentina Mundial 1930, fue disputada en el nuevo Estadio Centenario, dejando en el minuto 89 el gol más importante en la selección “Charrúa”, la anotación de jugador manco de Uruguay, llamado Héctor Castro que firmaba el 4-2 para que Uruguay fuera la primera campeona de la historia de los mundiales.

Datos del Mundial Uruguay 1930 Campeón del Mundial Uruguay Subcampeón del Mundial Argentina Tercer y Cuarto puesto Estados Unidos y Yugoslavia Máximo Goleador Stabile Guillermo (Arg) (8 Goles)

¿Cuál es el fixture del mundial Qatar 2022?

Ya tenemos el fixture del mundial Qatar 2022, después conocer cómo quedaron los Grupos de Qatar 2022 en el Sorteo Final, añadiendo el ajuste de calendario luego del adelanto del mundial al 20 de noviembre y agregando los últimos clasificados vía repechaje. Quedaría de la siguiente manera:

Grupo A

Fecha 1

Qatar vs. Ecuador | Domingo 20 de noviembre a las 11:00 | Estadio Al Bayt.

Senegal vs. Países Bajos | Lunes 21 de noviembre a las 11:00 | Estadio Al Thumama

Fecha 2

Qatar vs. Senegal | Viernes 25 de noviembre a las 8:00 | Estadio Al Thumama

Ecuador vs. Países Bajos | Viernes 25 de noviembre a las 11:00 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 3

Qatar vs. Países Bajos | Martes 29 de noviembre a las 10:00 | Estadio Al Bayt.

Ecuador vs. Senegal | Martes 29 de noviembre a las 10:00 | Estadio Internacional Khalifa

Grupo B

Fecha 1

Inglaterra vs. Irán | Lunes 21 de noviembre a las 8:00 | Estadio Internacional Khalifa

Estados Unidos vs. Gales | Lunes 21 de noviembre a las 14:00 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 2

Inglaterra vs. Estados Unidos | Viernes 25 de noviembre a las 14:00 | Estadio Al Bayt.

Irán vs. Gales | Viernes 25 de noviembre a las 5:00 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 3

Inglaterra vs. Gales | Martes 29 de noviembre a las 14:00 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Irán vs. Estados Unidos | Martes 29 de noviembre a las 14:00 | Estadio Al Thumama

Grupo C

Fecha 1

Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre a las 5:00 | Estadio Lusail.

vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre a las 5:00 | Estadio Lusail. México vs. Polonia | Martes 22 de noviembre a las 11:00 | Estadio 974.

Fecha 2

Argentina vs. México| Sábado 26 de noviembre a las 14:00 | Estadio Lusail.

vs. México| Sábado 26 de noviembre a las 14:00 | Estadio Lusail. Arabia Saudita vs. Polonia | Sábado 26 de noviembre a las 8:00 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 3

Argentina vs. Polonia | Miércoles 30 de noviembre a las 14:00 | Estadio 974.

vs. Polonia | Miércoles 30 de noviembre a las 14:00 | Estadio 974. Arabia Saudita vs. México | Miércoles 30 de noviembre a las 14:00 | Estadio Lusail.

Grupo D

Fecha 1

Francia vs. Australia | Martes 22 de noviembre a las 16:00 | Estadio Al Janoub.

Dinamarca vs. Túnez | Martes 22 de noviembre a las 16:00 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 2

Francia vs. Dinamarca | Sábado 26 de noviembre a las 11:00 | Estadio 974.

Australia vs. Túnez | Sábado 26 de noviembre a las 5:00 | Estadio Al Janoub.

Fecha 3

Francia vs. Túnez | Miércoles 30 de noviembre a las 16:00 | Estadio Ciudad Educación.

Australia vs. Dinamarca | Miércoles 30 de noviembre a las 10:00 | Estadio Al Janoub.

Grupo E

Fecha 1

España vs. Costa Rica | Miércoles 23 de noviembre a las 11:00 | Estadio Al Thumama

Alemania vs. Japón | Miércoles 23 de noviembre a las 8:00 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 2

España vs. Alemania | Domingo 27 de noviembre a las 14:00 | Estadio Al Bayt.

Costa Rica vs. Japón | Domingo 27 de noviembre a las 5:00 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 3

España vs. Japón | Jueves 1 de diciembre a las 14:00 | Estadio Internacional Khalifa

Costa Rica vs. Alemania | Jueves 1 de diciembre a las 14:00 | Estadio Al Bayt.

Grupo F

Fecha 1

Bélgica vs. Canadá | Miércoles 23 de noviembre a las 14:00 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Marruecos vs. Croacia | Miércoles 23 de noviembre a las 5:00 | Estadio Al Bayt.

Fecha 2

Bélgica vs. Marruecos | Domingo 27 de noviembre a las 8:00 | Estadio Al Thumama

Canadá vs. Croacia | Domingo 27 de noviembre a las 11:00 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 3

Bélgica vs. Croacia | Jueves 1 de diciembre a las 10:00 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Canadá vs. Marruecos | Jueves 1 de diciembre a las 10:00 | Estadio Al Thumama

Grupo G

Fecha 1

Brasil vs. Serbia | Jueves 24 de noviembre a las 14:00 | Estadio Lusail.

Suiza vs. Camerún | Jueves 24 de noviembre a las 5:00 | Estadio Al Janoub.

Fecha 2

Brasil vs. Suiza | Lunes 28 de noviembre a las 11:00 | Estadio 974.

Serbia vs. Camerún | Lunes 28 de noviembre a las 5:00 | Estadio Al Janoub.

Fecha 3

Brasil vs. Camerún | Viernes 2 de diciembre a las 14:00 | Estadio Lusail.

Serbia vs. Suiza | Viernes 2 de diciembre a las 16:00 | Estadio 974.

Grupo H

Fecha 1

Portugal vs. Ghana | Jueves 24 de noviembre a las 11:00 | Estadio 974.

Uruguay vs. Corea del Sur | Jueves 24 de noviembre a las 8:00 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 2

Portugal vs. Uruguay | Lunes 28 de noviembre a las 14:00 | Estadio Lusail.

Ghana vs. Corea del Sur | Lunes 28 de noviembre a las 8:00 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 3

Portugal vs. Corea del Sur | Viernes 2 de diciembre a las 10:00 | Estadio Ciudad Educación.

Ghana vs. Uruguay | Viernes 2 de diciembre a las 10:00 | Estadio Al Janoub.

¿Cuántos días durará el mundial 2022?

La Copa del Mundo 2022 tendrá una duración de 28 días, comenzando con el primer partido de Qatar vs Ecuador el domingo 20 de noviembre a las 11 de la mañana tiempo de Perú, y culminando con la final del Mundial Qatar 2022 el 18 de diciembre a las 10 am en el Estadio de Lusail.

Qatar 2022: qué partidos transmitirá en vivo y en directo Latina Televisión?

A través de su señal abierta, Latina televisión transmitirá en vivo 32 partidos de los 64 que se disputarán en el mundial. A continuación compartimos con ustedes todos los partidos del mundial con la respectiva información si Latina televisión se encargará de su transmisión en vivo o en diferido.