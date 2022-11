Qatar 2022 en VIVO: Información en DIRECTO del Mundial por Latina.pe hoy 21 nov

Este lunes se desarrollará el segundo día de competición de la copa del mundo Qatar 2022. En esta ocasión se darán los siguientes partidos: Inglaterra vs Irán (8:00 am, hora peruana), Senegal vs Países Bajos (11:00 am) y Estados Unidos vs Gales (4:00 pm). El primero de estos partidos es válido por el Grupo A, mientras que los dos últimos corresponden al Grupo B.