Qatar 2022: cobertura en VIVO del Mundial por Latina.pe HOY 22 Nov.

Qatar 2022 en vivo. EL mundial de fútbol sigue su curso y hoy 22 de noviembre se jugaran 4 partidos de los 64 que contempla este torneo. Sigue esta nota y entérate de todas la noticias e incidencia que nos traerá hoy Qatar 2022. Desde las 5:00 A.M. en horario peruano, abre la fecha el partido Argentina vs Arabia Saudita, seguido a las 8:00 A.M. de Dinamarca vs Túnez y finaliza la mañana con el partido México vs Polonia a las 11:00 A.M.. Por la tarde, a las 2:00 P.M. cierra la jornada de hoy Francia vs Australia.

Cabe resaltar que Latina TV transmitirá en vivo y en directo estos dos últimos partidos de la fecha 3. Los dos primeros partidos serán transmitidos en diferido por nuestras plataformas digitales.

Así que atento a las notas en directo de Qatar 2022 y no te pierdas de la jornada de hoy.

