Qatar 2022: cobertura del Mundial por Latina.pe (Hoy viernes 09 de diciembre)

Cobertura de Qatar 2022 por Latina. Finalizaron los partidos de octavos de final del torneo de fútbol más importante del mundo, y hoy se disputa la primera jornada de los cuartos de final con dos grandes encuentros.

Los dos partidos que hoy viernes 09 de diciembre se juegan son los siguientes:

Croacia vs Brasil (en diferido)

Este encuentro se llevará a cabo a las 10:00 A.M. de Perú en el Education City Stadium. Este partido no será transmitido en vivo por Latina. No obstante aquí podrás seguir la cobertura minuto a minuto con todas las incidencias del partido.

Países Bajos vs Argentina (en vivo)

Este encuentro se jugará a las 02:00 P.M. de Perú en el Estadio Lusail. Este partido será transmitido en vivo por Latina (señal de TV y web).

