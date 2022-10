Qatar 2022: Brasil vs Suiza VER EN VIVO por Latina, fecha y hora

Brasileros y Suizos se vuelven a enfrentar por fase de grupos cuatro años después, pero en esta ocasión, será en la segunda fecha. Lo podrás ver este 28 de noviembre a las 11 de la mañana por Latina.

Brasil, dirigido por Tite, es una de las selecciones favoritas para llevarse el trofeo Qatar 2022 a casa. en la Fecha 2 del grupo tendrán que enfrentar a un viejo rival, Suiza. La ‘canarinha’ arrasó las duras clasificatorias sudamericanas, posicionándose en el primer lugar y consiguiendo un boleto al mundial con varias fechas de anticipación. La afición brasilera está ilusionada con el presente de sus estrellas Neymar, Vinicius jr y Casemiro.

Por su parte, Suiza sumará su quinto mundial de manera consecutiva. Se dieron el lujo de clasificar ganando un grupo que compartía con Italia. Si bien no son favoritos para ganar la ansiada copa, la selección europea está conformada por muy buenos jugadores, como Yann Sommer, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri. Los dirigidos por Murat Yakin llegan en mejores condiciones que hace cuatro años.

Rival complicado para Brasil

Suiza sabe complicar a los sudamericanos. Los comandados por Neymar no pudieron ganarle a los del centro de Europa, empataron a un gol en el mundial de Rusia, y en un amistoso internacional en 2013, fueron los europeos quienes ganaron un gol a cero. “La verde-amarella” no puede pestañar.

Calendario del mundial por Latina

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre