Portugal vs Suiza en VIVO ONLINE por Latina TV y Web

Las selecciones de Portugal y Suiza se enfrentan este martes 6 de diciembre en partido válido por los octavos de final de la copa del mundo Qatar 2022.

Ambos equipos irán con todo en busca de sellar su pase a los cuartos de final del máximo torneo a nivel de selecciones. A continuación podrás conocer cómo llegan los dos seleccionados europeos a este trascendental partido.

¿Latina Televisión transmitirá el partido Portugal vs Suiza?

Qatar 2022 se encuentra en su etapa de octavos de final. Este martes 6 de diciembre, Latina Televisión transmitirá el partido Portugal vs Suiza en vivo para todo el Perú a través de su señal de TV y su página web. El encuentro empezará a las 2:00 PM (hora peruana), pero la antesala iniciará una hora antes (1:00 PM).

De otro lado, el choque Marruecos vs España también será transmitido por Latina a todo el Perú mediante su señal de TV y su página web. Este partido arrancará a las 10:00 AM (hora peruana), pero la antesala empezará una hora antes (9:00 AM).

¿A qué hora se jugará el Portugal vs Suiza?

Dando punto final a la jornada mundialista del martes, el duelo Portugal vs Suiza se transmitirá desde las 2:00 PM (hora peruana) en vivo por Latina Televisión, a través de su señal de TV y página web, para todos los televidentes a lo largo y ancho del Perú.

Este encuentro será el segundo del día, luego del Marruecos vs España por los octavos de final de Qatar 2022 que, desde las 10:00 AM, también será transmitido por Latina.

Además de lo mencionado, estos son los horarios en los demás países para el choque entre las mencionadas selecciones europeas:

México: 1:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

¿En qué estadio se jugará el Portugal vs Suiza?

Portugal chocará con Suiza desde las 2:00 PM (hora peruana) en un cotejo más que atractivo y que promete estar lleno de goles y emociones. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Lusail, ubicado en la ciudad del mismo nombre.

El recinto deportivo tiene capacidad para 80 000 espectadores y se construyó en el 2021. El decisivo encuentro entre portugueses y suizos será el séptimo partido que se disputará en este estadio en lo que va del Mundial.

¿Cómo llega Portugal a los octavos de final?

Sin duda, el momento del cuadro portugués es uno de los mejores, a pesar de la caída en el último partido de la fase de grupos. Portugal llega a este duelo tras liderar el Grupo H con 6 puntos. Con victorias decisivas ante Ghana (3-2) y Uruguay (2-0), así como una derrota ante Corea del Sur (1-2), los portugueses atraviesan por un buen presente futbolístico.

Su entrenador Fernando Santos suele tener una idea de juego en la que prioriza la posesión del balón y la presión alta. Su plantilla está integrada por notables futbolistas como Cristiano Ronaldo, João Félix, Bruno Fernandes y Pepe.

¿Cómo llega Suiza a los octavos de final?

De otro lado, la selección suiza llega a este duelo luego de un gran triunfo, pero con resultados previos que no le dejaron pasar de un meritorio segundo lugar. Suiza se ubicó segundo en el Grupo G con 6 puntos, merced de sus victorias sobre Camerún (1-0) y ante Serbia (3-2) y su traspié ante Brasil (0-1).

El equipo liderado por Murat Yakin prioriza tener una férrea defensa y muchas varias en ataque. Su plantilla está integrada por destacadas figuras en todas sus líneas. Entre sus principales jugadores destacan: Xherdan Shaqiri, Breel Embolo y Granit Xhaka.

Alineaciones de Portugal vs Suiza

Posible alineación de Portugal

Portero: Diogo Costa.

Defensas: João Cancelo, Rúben Dias, Pepe y Guerreiro.

Mediocampistas: Rúben Neves, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y João Félix.

Delanteros: Cristiano Ronaldo.

Técnico: Fernando Santos (Portugal).

Posible alineación de Suiza

Portero: Gregor Kobel.

Defensas: Silvan Widmer, Fabian Schär, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez.

Mediocampistas: Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow y Ruben Vargas.

Delanteros: Breel Embolo.

Técnico: Murat Yakin (Suiza).

¿Cuál será el árbitro del Portugal vs Suiza?

El árbitro encargado de impartir justicia en el Portugal vs Suiza será César Ramos. El colegiado de origen mexicano tendrá la tarea de hacer que el encuentro entre los europeos se lleve de la mejor forma desde las 2:00 PM (hora peruana).

El cuerpo arbitral que acompañará a César Ramos para el encuentro Portugal vs Suiza será el siguiente:

Jueces de Línea: Alberti Morín y Miguel Hernández (México).

Cuarto árbitro: Istvan Kovacs (Bélgica).

VAR: Drew Fisher (Canadá), Massimiliano Irrati y Ciro Carbone (Italia), y Pol Van Boeckel (Países Bajos).

Portugal vs Suiza en los mundiales

El encuentro entre Portugal y Suiza promete estar lleno de goles, emociones y muchas jugadas llamativas, esto gracias al gran momento que atraviesan ambas selecciones. No obstante, si retrocedemos en el tiempo, no encontraremos ningún antecedente entre ambas selecciones en la máxima competencia del fútbol a nivel de selecciones.

¿Cuánto paga Portugal vs Suiza en Qatar 2022?

El partido entre Portugal y Suiza se llevará a cabo este martes desde las 2:00 PM (hora peruana) en un gran duelo de poder a poder. Las principales casas de apuestas ya dieron sus cuotas para este gran cotejo y a continuación repasamos algunas de ellas:

Inkabet Bet365 Betsson Portugal 1.87 1.90 1.92 Empate (90min) 3.50 3.40 3.50 Suiza 4.40 4.33 4.40

¿Dónde ver la repetición y resultado del partido Portugal vs Suiza?

¿No podrás ver en vivo este gran encuentro por los octavos de final del mundial 2022? ¡Tranquilo! Porque podrás vivir la repetición del partido Portugal vs Suiza y todos sus goles en la web LATINA PLAY para todo Perú.

