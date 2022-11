Polonia vs Argentina EN VIVO: datos y resultado del partido

Polonia vs Argentina en vivo por Latina Televisión. Aquí te contamos los datos y resultados del partido

Hoy Argentina vs Polonia en vivo y en directo por la señal abierta de Latina tv y en vivo online por nuestras plataformas digitales. Ha llegado el día más esperado para todos los argentinos, sin duda el Polonia vs Argentina mundial 2022 de este miércoles 30 noviembre en el Estadio 974, será el partido clave para saber que selecciones del Grupo C de Qatar 2022 pasan a los octavos de final.

Clic para ver este partido en vivo



La “Albiceleste” en el posible último mundial de Lionel Messi, no quieren una triste despedida, por lo que deberán buscar la victoria desde el primer minuto ante la líder del Grupo C, las “Águilas Blancas” capitaneadas por su estrella Robert Lewandowski.

Te dejamos la siguiente nota con los horarios, alineaciones, estadio, árbitro, detalles del partido y dónde ver en vivo el Polonia vs Argentina mundial 2022 en Perú.

¿A qué hora juegan Polonia vs Argentina mundial 2022?

El partidazo de Polonia vs Argentina mundial 2022, comenzará desde las 14:00 horas de Perú por las pantallas de Latina TV, a la misma hora se disputará el Arabia Saudita vs México en el Estadio de Lusail este miércoles 30 de noviembre.

Esta será la tercera y última fecha del Grupo C de Qatar 2022, dónde las 4 selecciones llegan con alguna posibilidad de acceder a la Fase Final del Mundial Catar 2022.

Consulta todos los horarios del Polonia vs Argentina mundial 2022 para Perú, y el resto de países:

Perú : 14:00 PM

: 14:00 PM Argentina : 16:00 PM

: 16:00 PM Brasil : 16:00 PM

: 16:00 PM Bolivia : 15:00 PM

: 15:00 PM Colombia : 14:00 PM

: 14:00 PM Chile : 15:00 PM

: 15:00 PM Ecuador : 14:00 PM

: 14:00 PM Estados Unidos : 12:00 PM

: 12:00 PM España : 20:00 PM

: 20:00 PM México : 13:00 PM

: 13:00 PM Paraguay : 15:00 PM

: 15:00 PM Uruguay : 16:00 AM

: 16:00 AM Venezuela : 15:00 PM

: 15:00 PM Qatar: 22:00 PM

¿En qué estadio se disputará el Polonia vs Argentina 2022?

El partido de Polonia vs Argentina 2022, se jugará en el Estadio 974, ubicado en ubicado en Ras Abu Aboudla de la Ciudad de Doha.

Construido especialmente para la Copa del Mundo Catar 2022, se trata de un recinto deportivo único en su diseño, ya que se trata del primer estadio desmontable certificado por la FIFA, por lo que al finalizar el mundial 2022 va a ser desmantelado completamente.

El Estadio 974 contará con un aforo para 40.000 espectadores, en el partido de Polonia vs Argentina mundial 2022 de este miércoles 30 de noviembre.

Partidos de Qatar 2022 en el Estadio 974

México 0-0 Polonia / 22 de noviembre / Grupo C (Partido concluido)

Portugal 3-2 Ghana / 24 de noviembre / Grupo H (Partido concluido)

Francia 2-1 Dinamarca / 26 de noviembre / Grupo D (Partido concluido)

Brasil 1-0 Suiza / 28 de noviembre / Grupo G (Partido concluido)

Polonia vs Argentina / 30 de noviembre / Grupo C (Próximo partido)

Serbia vs Suiza / 1 de diciembre / Grupo G

Ganador del Grupo G vs Segundo del Grupo H / 5 de diciembre / Octavos de Final

¿Qué necesitan para clasificarse las selecciones de Polonia y Argentina para los octavos de final de Qatar 2022?

A pesar de la victoria ante México, los dirigidos por Lionel Scaloni todavía no han sellado su clasificación a los octavos de final de Qatar 2022, para lograr dicho objetivo tendrán que ganarle a Polonia para pasar directamente e incluso cómo líder del Grupo si Arabia Saudita empata o pierde contra México.

La “Albiceleste” puede pasar de ronda e incluso perdiendo ante Polonia, pero no dependerá de sí misma, puesto que debería esperar que Arabia Saudita y México empaten, o se dé un triunfo del “Tri” por tres goles o menos.

Por su parte, la selección de Polonia llega cómo líder del Grupo C, y solo necesita un empate para clasificar a los octavos de final. En el caso de que las “Águilas Blancas” pierdan ante Argentina, necesitan un empate en el Arabia Saudita vs México, o una victoria del combinado mexicano que no los supere en el diferencial de goles.

Alineaciones del Polonia vs Argentina 2022

La selección de Polonia llega cómo líder del Grupo C de Qatar 2022 con 4 puntos, después de una gran victoria ante el combinado de Arabia Saudita, y regalándonos uno de los momentos más emotivos de este mundial 2022, las lágrimas de su delantero Robert Lewandowski de 34 años que pudo marcar su primer gol en una Copa del Mundo.

El seleccionador polaco, Czesław Michniewicz no planea cambios en las alineaciones del Polonia vs Argentina mundial 2022, por lo que veremos el mismo once que derrotó a la selección de Arabia Saudita, y su típica formación de 4-2-3-1.

Por su parte, la selección de Argentina pudo respirar nuevamente luego de la victoria ante México. La “Albiceleste” suma 3 puntos, y dependen de sí mismos para clasificar a los octavos de final de Qatar 2022 e incluso para ser líderes del grupo, y así evitar a la primera del Grupo D, que seguramente sea la selección de Francia.

Se esperan nuevos cambios de Lionel Scaloni para el Argentina vs Polonia 2022, por lo que se prevé las entradas de Lisandro Martínez y Enzo Fernández en el once inicial, y la salida del “Cuti” Romero y Mac Allister.

Alineación de Polonia:

Portero : Wojciech Szczesny.

: Wojciech Szczesny. Defensas : Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszynski.

: Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszynski. Mediocampistas : Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak; Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik y Przemyslaw Frankowski.

: Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak; Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik y Przemyslaw Frankowski. Delanteros: Robert Lewandowski.

Técnico: Czesław Michniewicz (Bielorrusia)

Alineación de Argentina:

Portero : Emiliano Martínez.

: Emiliano Martínez. Defensas : Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña.

: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña. Mediocampistas : Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul y Ángel Di María

: Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul y Ángel Di María Delanteros: Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Técnico: Lionel Scaloni (Argentina)

¿Cuál es el árbitro del Polonia vs Argentina mundial 2022?

El encargado de impartir justicia en el Polonia vs Argentina mundial 2022, será el policía neerlandés Danny Makkelie de 39 años.

Será el segundo partido que le toca dirigir en Qatar 2022, recordemos que el árbitro neerlandés dirigió el empate de España vs Alemania mundial 2022, dónde pitó 34 faltas y sacó 4 amarillas.

El cuerpo arbitral que acompañará al principal Danny Makkelie, para el Polonia vs Argentina mundial 2022 será:

Jueces de Línea : Hessel Steegstra y Jan De Vries.

: Hessel Steegstra y Jan De Vries. Cuarto árbitro : Said Martínez.

: Said Martínez. VAR : Pol Van Boekel.

: Pol Van Boekel. AVAR : Bastian Dankert.

: Bastian Dankert. VAR Fuera de Juego: Kathryn Nesbitt.

Fuera de Juego: Kathryn Nesbitt. Apoyo del VAR: Juan Soto.

Resultados: Polonia vs Argentina en Mundiales

El partido de Polonia vs Argentina de Qatar 2022, será la tercera vez que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo, después de la última vez en el Mundial Argentina 1978.

La primera ocasión que polacos y argentinos se enfrentaron en una cita mundialista, fue en la Copa del Mundo de Alemania 1974 con victoria para las “Águilas Blancas” por 3 a 2, mientras que la segunda ocasión que se enfrentaron en mundiales sería en Argentina 1978, dónde la “Albiceleste” en su calidad de locales, derrotó al seleccionado polaco por 2 a 0.

Polacos y argentinos se han enfrentado un total de 11 veces en la historia del fútbol, teniendo 3 victorias para los europeos, y 6 triunfos para los sudamericanos, además de 2 empates entre ambas selecciones.

Curiosidades del Polonia vs Argentina mundial 2022

La selección de Argentina ha perdido sus 2 últimos encuentros ante naciones europeas en mundiales (Ante Croacia por 3 a 1, y contra Francia por 4 a 2, ambas en Rusia 2018). De perder contra Polonia, sería la primera vez que encadena 3 derrotas consecutivas ante equipos de la UEFA.

El seleccionado de Polonia no ha concedido ningún gol en sus últimos tres partidos en Copas del Mundo. Si consigue mantener el arco en cero ante la “Albiceleste”, será la primera ocasión que las “Águilas Blancas” logran 4 partidos en mundiales sin recibir anotaciones.

El partido de Polonia vs Argentina de Qatar 2022, será la tercera ocasión que se enfrenten en una Copa del Mundo. La primera sería en Alemania 1974 con victoria para los polacos por 3 a 2, y la segunda en Argentina 1978 con triunfo para la “Albiceleste” por 2 a 0.

¿Cuánto paga Polonia vs Argentina mundial 2022?

Las casas de apuestas en Perú, colocan a la “Albiceleste” cómo los favoritos para el Polonia vs Argentina del Grupo C de Qatar 2022.

La victoria de Argentina paga alrededor de los 1,47 por apuesta, mientras que un triunfo de Polonia paga entre los 7,56 a 8,25. Asimismo, el empate del Polonia vs Argentina 2022 se paga desde 4,10 a los 4,25.

Betsson : gana Argentina (1,47) / empate (4,25) / gana Polonia (8,20)

: gana Argentina (1,47) / empate (4,25) / gana Polonia (8,20) Inkabet : gana Argentina (1,45) / empate (4,10) / gana Polonia (8,25)

: gana Argentina (1,45) / empate (4,10) / gana Polonia (8,25) Doradobet : gana Argentina (1,48) / empate (4,20) / gana Polonia (8,00)

: gana Argentina (1,48) / empate (4,20) / gana Polonia (8,00) Te Apuesto: gana Argentina (1,48) / empate (4,11) / gana Polonia (7,56)

Sin duda, el resultado más probable es la victoria de Argentina comandados por Lionel Messi, no obstante debido a la irregularidad del equipo sudamericano, y que necesitan una victoria para evitar a Francia en la próxima ronda, puede que esos riesgos los pueda aprovechar las “Águilas Blancas”, y su delantero Robert Lewandowski.

Por lo que, el empate a la baja Polonia vs Argentina mundial 2022, también suena cómo un resultado atractivo para apostar, ya que los polacos han mantenido el cero en su portería en sus últimos 3 partidos en mundiales,

¿Nuestro pronóstico? Empate 1 a 1 entre argentinos y polacos.

¿Dónde ver la repetición del partido Polonia vs Argentina 2022?

¿No podrás ver en vivo el partido de este miércoles 30 de noviembre entre polacos y argentinos? ¡No te preocupes! Podrás ver la repetición del partido y todos los goles del Polonia vs Argentina mundial 2022, por Latina PLAY.

VIDEO RECOMENDADO

Pronto el resultado del Polonia vs Argentina en vivo