En VIVO Perú vs Australia por Latina

Disfruta del Perú vs Australia en vivo y en directo por Latina Televisión y de manera Online por Latina Web

Perú vs Australia en vivo y en directo. A tan pocas horas del partido de repechaje, la selección peruana ya se encuentra en Doha ajustando los últimos detalles en su preparación para este tan importante partido. No dejes de seguir esta nota donde iremos publicando las noticias de último minuto sobre el partido Perú vs Australia.

Asimismo, les recordamos que el partido en vivo Perú vs. Australia lo podrán en directo a través de la señal de Latina Televisión, y de manera online a través de la página web de Latina.

Imagen: Instagram @tufpfoficial

12/6/2022 06:18

Conmebol publica apoyo a la blanquirroja

Con el Hashtag “Creen en Grande” la Conmebol publicó en su cuenta oficial de Twitter un post donde menciona del historico partido de repechaje que jugará este lunes los seleccionados por Gareca. Asimismo, señala que los peruanos buscaran su segundo mundial consecutivo.

🔥 Un duelo histórico para @SeleccionPeru por un lugar en Catar 2022​ 🎟️



Perú buscará estar en la cita mundialista por segunda vez consecutiva 💪🏼 desde las 13H ⏰🇵🇪



¿Cómo será el resultado del partido? ⚽​#CreeEnGrande pic.twitter.com/cRcXGTVoCf — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 11, 2022

12/6/2022 06:05

Dónde ver perú vs Australia en vivo

Desde la comodidad de tu hogar podrás ver el partido a través de Latina televisión (canal 2) y en esta ocasión también se transmitirá de manera Online por la página web https://www.latina.pe/tvenvivo