Periodista le dedicó sentidas palabras a Lionel Messi: “Marcaste la vida de todos”

Lionel Messi no es solo uno de los mejores jugadores de fútbol, sino también uno de los más queridos y esto quedó demostrado en el mensaje que le dedicó la periodista Sofía Martínez, quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo tras clasificar a la final del Mundial Qatar 2022.

Todo se desarrollaba con normalidad, hasta que la mujer de prensa de TV Pública le extendió su admiración a la ‘Pulga’, quien ya es uno de los futbolistas más valiosos de su país.

“Se viene una final del Mundo, y si bien todos queremos ganar la Copa, quiere decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. No hay nene que no tenga la remera tuya, que no sea la original o la trucha; de verdad, marcaste la vida de todos y eso, para mí, es más grande que cualquier Copa del Mundo”, se le escuchó decir en el video que se volvió viral.

“Es un agradecimiento por un momento de felicitad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”, añadió la mujer de prensa en la grabación que se ha convertido en un clamor popular.

SOFI LO VA A HACER LLORAR SI O SI @SofiaMartinez_S pic.twitter.com/dJIqFrsbzU — Miguel Martín Ycaza (@miguelycaza) December 14, 2022

Ante esto, Lionel Messi solo atinó a sonreír y agradecer el apoyo que ha recibido en las últimas semanas durante su participación en Qatar 2022.

Argentina vs. Francia

La ‘Albiceleste’ se enfrentará a Francia el próximo domingo 18 de diciembre en lo que será la clausura del evento deportivo más importante del año. Latina Televisión transmitirá las previas desde las 8.30 a. m. para que todos los fans estén enterados del minuto a minuto de lo que sucede dentro de la cancha.