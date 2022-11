Partido Brasil vs Serbia: Historial, estadísticas y pronóstico

Se viene eldebut de Brasil, el favorito de la mayoría, Serbia no será un rival nada sencillo, conozcamos el historial entre ambas selecciones.

El Grupo G de la copa del mundo es el encargado de cerrar la primera fecha de la fase de grupos. Brasil vs Serbia será jugado en el estadio Luisal, el mismo estadio donde Arabia Saudita sorprendió a Argentina, dato no menor.

Antecedentes entre Brasil y Serbia

Los Brasil vs Serbia no se han efectuado tantas veces, las dos oportunidades que ambas selecciones se enfrentaron, la ‘Canarinha’ salió vencedira. Además,los sudamericanos marcaron en tres oportunidades, mientras que los balcánicos no saben qué es anotar.

La última vez que ambas escuadras se cruzaron fue hace cuatro años, el ´Scratch’ venció por 2 a 0 a Paulinho y Thiago Silva, desde el Otkrytie Arena de Moscú, correspondiente a la copa del mundo de Rusia y justamente fue por la fase de grupos.