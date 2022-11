Países Bajos vs Qatar: dónde ver en vivo y resultados del partido

Conoce todos los detalles del partido por el grupo A de Qatar 2022, Países Bajos vs Qatar

[ Países Bajos vs Qatar, resultado en vivo ]. Hoy 29 de noviembre llega la definición del Grupo A de Qatar 2022, el partido de Países Bajos vs Qatar mundial 2022 en el Estadio Al Bayt (En simultáneo jugarán Ecuador vs Senegal en el Estadio de Khalifa).

Este partido, podrá confirmar la presencia de la “Naranja Mecánica” en octavos de final, mientras que los anfitriones buscan sumar su primer punto en la historia de los mundiales, y despedirse de su gente de la mejor manera posible.

Conoce todos los detalles de los últimos partidos del Grupo A de la Copa del Mundo Catar 2022, en la siguiente nota con los horarios, alineaciones, estadísticas, árbitro, estadio y dónde ver en vivo el Países Bajos vs Qatar mundial 2022 en Perú.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Qatar 2022?

El partido de Países Bajos vs Qatar mundial 2022, comenzará desde las 10:00 horas de Perú, a la misma hora se disputará el Ecuador vs Senegal en el Estadio Internacional de Khalifa este martes 29 de noviembre.

Este será la tercera y última fecha del Grupo A de Qatar 2022, dónde 3 selecciones buscarán su clasificación a los octavos de final del mundial 2022.

Consulta todos los horarios del Países Bajos vs Qatar mundial 2022 para Perú, y el resto de países:

Perú : 10:00 AM

: 10:00 AM Ecuador : 10:00 AM

: 10:00 AM Argentina : 12:00 PM

: 12:00 PM Brasil : 12:00 PM

: 12:00 PM Bolivia : 11:00 AM

: 11:00 AM Colombia : 10:00 AM

: 10:00 AM Chile : 11:00 AM

: 11:00 AM Estados Unidos : 8:00 AM

: 8:00 AM México : 9:00 AM

: 9:00 AM Paraguay : 11:00 AM

: 11:00 AM Uruguay : 12:00 PM

: 12:00 PM Venezuela : 11:00 PM

: 11:00 PM Qatar: 18:00 PM

¿Cuál es el Estadio del Países Bajos vs Qatar mundial 2022?

El partido de este martes 29 de noviembre entre Países Bajos y Qatar 2022, se jugará en el imponente Estadio de Al Bayt, ubicado en la Ciudad de Jor.

Construido especialmente para la cita mundialista de Qatar 2022, es uno de los estadios del mundial 2022 con mayor capacidad, ya que cuenta con un aforo para 60.000 espectadores, solo por detrás de los 80.000 del Estadio de Lusail.

Fue la sede elegida para recibir el partido inaugural del mundial 2022, entre Qatar vs Ecuador, que ganaría el “Tricolor” por 2 a 0.

Partidos de Qatar 2022 en el Estadio Al Bayt

La selección de Qatar ya ha jugado 1 encuentro de la fase de grupos en el Estadio Al Bayt, fue el primer partido del mundial 2022 contra Ecuador, mientras que para Países Bajos será su estreno en este recinto deportivo.

Países Bajos vs Qatar mundial 2022, será el 5 partido disputado en el Estadio Al Bayt, el último encuentro que se celebrará de la fase de grupos de Qatar 2022 en este recinto deportivo, será el Costa Rica vs Alemania del jueves 1 de diciembre.

Los partidos que se jugarán en el Estadio de Al Bayt del mundial 2022 son:

Qatar 0-2 Ecuador / 20 de noviembre / Grupo A (Partido concluido)

Marruecos 0-0 Croacia / 23 de noviembre / Grupo F (Partido concluido)

Inglaterra 0-0 Estados Unidos / 25 de noviembre / Grupo B (Partido concluido)

España 1-1 Alemania / 27 de noviembre / Grupo E (Partido concluido)

Países Bajos vs Qatar / 29 de noviembre / Grupo A (Próximo partido)

Costa Rica vs Alemania / 1 de diciembre / Grupo E

Ganador del Grupo B vs Segundo del Grupo A / 4 de diciembre / Octavos de Final

Ganador del Partido 51 vs Ganador del Partido 52 / 10 de diciembre / Cuartos de Final

Ganador del Partido 59 vs Ganador del Partido 60 / 14 de diciembre / Semifinales

¿Qué necesitan para clasificarse Países Bajos y Qatar mundial 2022?

Los Países Bajos han sumado 4 puntos en sus dos partidos del Grupo A de Qatar 2022, luego de una victoria ante Senegal en la primera fecha, y el empate 1 por 1 ante los ecuatorianos. Por lo que pueden clasificar a los octavos de final del mundial 2022, incluso perdiendo ante Qatar.

De llevarse la victoria por varios goles, la “Naranja Mecánica” será primero de líder y podrá evitar un posible enfrentamiento ante la selección de Inglaterra. Un empate la clasificaría a la próxima ronda, pero deberá esperar que sucede en el Ecuador vs Senegal 2022 para conocer en qué posición.

Mientras que la selección anfitriona de Qatar llega a este partido, sin ninguna esperanza de clasificarse a la Fase Final mundial 2022, debido a que perdió sus dos primeros partidos contra Ecuador y Senegal.

Países Bajos vs Qatar en vivo: Alineaciones confirmadas de ambas selecciones

La “Naranja Mecánica”, llega cómo absoluta favorita para el partido de Países Bajos vs Qatar mundial 2022, no obstante los dirigidos por Louis Van Gaal han demostrado ser un equipo irregular y con muchos problemas a nivel defensivo, sobre todo en el partido contra Ecuador, dónde la saga neerlandesa sufrió de gran manera ante Enner Valencia y Gonzalo Plata.

Sin embargo, no se espera ningún cambio en la alineación titular ante Qatar, por lo que veremos el mismo once que jugó ante la selección ecuatoriana, dónde se destaca la presencia desde el arranque del delantero del Barcelona, Memphis Depay.

Mientras que la anfitriona de Qatar 2022, busca cerrar su primera participación en esta cita mundialista de la mejor manera posible, luce muy complicado para los entrenados por Félix Sánchez conseguir un resultado positivo ante los Países Bajos.

La alineación qatarí que jugará este martes 29 de noviembre no presenta grandes cambios, y parece que el técnico español volverá a confiar en los jugadores que han jugado contra Ecuador y Senegal.

Alineación de Países Bajos:

Portero : Noppert.

: Noppert. Defensas : De Ligt, Van Dijk y Aké.

: De Ligt, Van Dijk y Aké. Mediocampistas : Dumfries, Koopmeiners, De Jong y Blind.

: Dumfries, Koopmeiners, De Jong y Blind. Delanteros: Berghuis, Gakpo y Memphis Depay.

Técnico: Louis Van Gaal (Países Bajos)

Alineación de Qatar:

Portero : Barsham.

: Barsham. Defensas : Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan y Ahmed.

: Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan y Ahmed. Mediocampistas : Boudiaf, Al Haydos y Madibo.

: Boudiaf, Al Haydos y Madibo. Delanteros: Muntari y Afif.

Técnico: Félix Sánchez (España)

¿Quién será el árbitro del Países Bajos vs Qatar mundial 2022?

El árbitro encargado de impartir justicia en el Países Bajos vs Qatar 2022, será Bakary Gassama de 43 años, originario de Gambia.

Qatar 2022, será la tercera Copa del Mundo dónde dirigirá el colegiado gambiano, luego de su primera participación en Brasil 2014 dónde arbitró la victoria de Países Bajos por 2 a 0 contra Chile, y la derrota de la selección de Perú ante Dinamarca por 1 a 0 en Rusia 2018.

El colegiado Bakary Gassama, designado por FIFA para el Países Bajos vs Qatar 2022, estará acompañado de la siguiente terna arbitral:

Jueces de Línea : Elvis Noupue y Mahmoud Ahmed Abouelregal.

: Elvis Noupue y Mahmoud Ahmed Abouelregal. Cuarto árbitro : Ma Ning.

: Ma Ning. VAR : Redouane Jiyed.

: Redouane Jiyed. AVAR : Adil Zourak.

: Adil Zourak. VAR Fuera de Juego : Mokrane Gourari.

: Mokrane Gourari. Apoyo del VAR: Julio Bascuñán.

Países Bajos vs Qatar en Mundiales

Qatar 2022, será la primera vez que Países Bajos vs Qatar mundial 2022 se celebré en la historia de los mundiales. Recordemos, que es la primera ocasión en que la selección qatarí participa en una cita mundialista. Tampoco han disputado ningún partido oficial entre ambas selecciones.

La selección de Países Bajos ha disputado 15 partidos ante naciones pertenecientes a la AFC (Confederación de Fútbol Asiático), donde participa la selección de Qatar, obteniendo 11 victorias, 3 empates y una sola derrota contra Australia.

Curiosidades del Países Bajos vs Qatar mundial 2022

La selección de Países Bajos ha ganado sus únicos 4 partidos ante rivales asiáticos en Copas del Mundo. Será la primera vez en la historia que enfrente a la selección de Qatar.

Qatar se puede convertir en la primera selección anfitriona de un mundial de fútbol, en perder sus tres partidos de Fase de Grupos.

Será la cuarta ocasión que la “Orange” se enfrente al equipo local de una Copa del Mundo. Las primeras dos perdieron ante Alemania 1974 y Argentina 1978 ambas en el partido final, mientras que su única victoria ante una anfitriona fue en el Mundial 2014 contra Brasil por el partido de tercer y cuarto puesto.

La última vez que los Países Bajos perdieron su último partido de una fase de grupos de una Copa del Mundo, fue en 1978 contra la selección de Escocia por 3 a 2.

LATINA TV: Dónde ver en vivo gratis el Países Bajos vs Qatar

Podrás ver en vivo el Países Bajos vs Qatar mundial en Perú por Latina Televisión a partir de las 10:00 horas de Perú este martes 29 de noviembre.

VIDEO RECOMENDADO

Al finalizar el partido Países Bajos vs Qatar actualizaremos el resultado y resumen del partido