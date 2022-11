【 LATINA TV EN VIVO 】 México vs Polonia en VIVO: partido Fase de grupos Qatar 2022

Hoy disfruta del partido México vs Polonia en vivo y en directo por la señal de Latina Televisión

México vs Polonia en Vivo por Latina TV. Comienza el camino mundialista del “Tri”, hoy martes 22 de noviembre se jugará el México vs Polonia de Qatar 2022, siendo el segundo partido del Grupo C mundial 2022, luego de la sorpresiva derrota del seleccionado argentino ante Arabia Saudita.

La selección mexicana llega a Qatar 2022, para disputar su mundial número 17, y vencer la “Maldición del quinto partido”, por su parte el seleccionado polaco comandados por el artillero Robert Lewandowski buscará avanzar a los octavos de final de una Copa del Mundo desde México 1986.

Quédate en esta nota para seguir el minuto a minuto de este partido o te invitamos a visitar nuestra sección LATINA TV EN VIVO ( https://www.latina.pe/tvenvivo ) para disfrutar el México vs Polonia en vivo y online gratis por Internet.