México vs Polonia: Historial, estadísticas y pronóstico

En un partido decisivo, la selección azteca debutará en la copa del mundo frente a Polonia por el Grupo C. ¿Cómo les fue en anteriores ocasiones? Ambas escuadras presentan una interesante estadística.

Hoy se jugará el partido México vs Polonia por la primera fecha del Grupo C de la Copa de Qatar 2022. El equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino buscará sumar sus primeros 3 puntos frente a la selección comandada por Robert Lewandowski. No es la primera vez que ambos equipos se enfrentan.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Polonia?

Hasta el momento, los México vs Polonia se han jugado en nueve ocaciones, de esas veces que se han enfrentado, solo una fue de caracter mundialista, en 1978. En aquel partido, los europeos derrotaron por 3 a 1 al ‘Tri’. Ventaja polaca hasta el momento con cinco triunfos, dos para los mexicanos y dos empates.

Polonia vs. México 05/08/1973 Amistoso internacional 1-0 México vs. Polonia 08/08/1973 Amistoso internacional 1-2 México vs. Polonia 10/06/1978 Mundial en Argentina 1-3 México vs. Polonia 05/02/1985 Amistoso internacional 5-0 México vs. Polonia 14/02/1989 Amistoso internacional 3-1 México vs. Polonia 29/09/1993 Amistoso internacional 0-1 México vs. Polonia 27/04/2005 Amistoso internacional 1-1 Polonia vs. México 02/09/2011 Amistoso internacional 1-1 Polonia vs. México 13/11/2017 Amistoso internacional 1-0

Probables alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Luis Chávez; Alexis Vega, Hirving Lozano y Henry Martin.

Polonia: Szczesny; M. Cash, J. Kiwior, K. Glik, Jan Bednarek, Nicola Zalewski; P. Zielinski, G. Krychowiak, Sebastian Szymański; Karol Świderski y Robert Lewandowski.