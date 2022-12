Mauricio Pinilla dispara contra ‘Dibu’ Martinez: ¿Quién se cree que es?

Las celebraciones que Emiliano ‘Dibu’ Martinez sigue causando alboroto. Mauricio Pinilla, ex delantero chileno, habló al respecto.

Debe ser el jugador del que más se habla después de Messi. Emiliano ‘Dibu’ Martinez tuvo exageradas celebraciones luego de ganar la copa del mundo. A tal punto que muchos piden que se le quite el ‘Golden Glove’, y hasta su entrenador en Aston Villa, Unai Emery, comentó que iba a hablar con él para evitar mayores problemas.

En esta oportunidad, un ex jugador de la selección chilena, Mauricio Pinilla, opinó sobre la manera de actuar que tiene el portero argentino: “Si yo, arquero, voy a andar con un bebé con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos. ¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría… Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior”, acotó.

El ex jugador del Inter de Milan prosiguió: “Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi? ¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales”.

‘Dibu’ Martinez cargando un bebé de plástico con la cara de Mbappé

Lo cierto es que Emiliano Martinez sigue dando de qué hablar a una semana de haber conseguido la copa del mundo. En los próximos días, el golero regresará a Inglaterra para continuar con la temporada de la Premier League.