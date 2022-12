Martín Liberman sobre Brasil: “Me parece un rival ganable”

Martín Liberman habló sobre Brasil y su campaña en Qatar 2022. Tras golear 4-1 a Corea del Sur, ‘La Canarinha’ mostró un contundente poderío ofensivo, sin embargo, concedió un gol para el conjunto liderado por Son Heung-min. Debido a esto, el periodista calificó al ‘scratch’ como un “rival ganable” en el caso de que se enfrente con Argentina.

“En Brasil no veo compromiso por el juego con el equipo. Son de bailarte, de tirar un caño, de hacer cosas que la jugada no pide, de excesos de cualidades que a mí no me gustan. ¿Cómo objetar a un equipo que hace cuatro goles? Yo sólo digo que me parece un rival ganable.”, comentó en su canal de Youtube.

¡Brasil jugará ante Croacia los cuartos de final en #Qatar2022! 👏🏻✅🤩 pic.twitter.com/2xREpIRgU9 — Latina.pe (@Latina_pe) December 5, 2022

La reconocida figura del mundo deportivo argentino también aseveró que fue un “partido sufrido para Brasil”. Además, afirmó que la ‘auriverde’ marca “mal” y que por minutos le parecía “un equipo regular para abajo”.

“Veo un equipo absolutamente anárquico, te ataca con 4 o 5 y de ahí veo cómo defiendo. A Casemiro lo tiene como termómetro, pero solo no puede. Generalmente no perdía y le ganaban la espalda. Había 30-40 metros entre Casemiro y los cuatro los vagos de arriba”, sentenció Liberman.

¿Habrá semifinal entre Argentina y Brasil?

Brasil y Argentina aseguraron su lugar en los cuartos de final de Qatar 2022. Tras superar a Australia por 2-1, la selección capitaneada por Lionel Messi se medirá ante los Países Bajos el próximo 9 de diciembre a las 2:00 p.m. (hora peruana). Por su parte, los dirigidos por Tite buscarán el pase a las semifinales ante Croacia el mismo día, a las 10:00 a.m. (hora peruana).

Si ambos equipos logran pasar sus llaves, Argentina y Brasil se enfrentarían en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.